Клаустрофобы вне зоны доступа: что покажут в кинотеатрах на этой неделе

В российский прокат выходит ряд фильмов, ранее заявивших о себе на фестивалях. Картины «Дело» и «Разжимая кулаки» зрители и критики оценили в Канне. Филипп Янковский, сыгравший главную роль в ленте «Иван Денисович» по роману Александра Солженицына, покорил жюри смотра в Локарно. «Холодный расчёт» с Оскаром Айзеком показывали в Венеции, а мелодрама о подростках «Вне зоны доступа» вошла в программу фестиваля в Лондоне. Также на экранах — фантастическая драма «Молоко» и хоррор «Клаустрофобы 2: Лига выживших».

«Разжимая кулаки»

В 2021 году фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» стал триумфатором программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Также ленту выбрали фильмом закрытия «Кинотавра», который в эти дни проходит в Сочи.

Герои картины — осетинская семья из шахтёрского городка: отец и мать, два брата и их сестра. В фильме они говорят на осетинском языке. Как в беседе с «КиноПоиском» рассказала Коваленко, это решение ей подсказали актёры.

Лента представляет собой историю взросления нового поколения, а в центре повествования оказывается девушка Ада, которая готова бежать из дома, чтобы избавиться от опеки отца.

«Иван Денисович»

Новая лента Глеба Панфилова представляет собой экранизацию повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В ней рассказывается о политзаключённом Шухове, который после немецкого плена попал в ГУЛАГ на десять лет. В романе и ленте описываются лагерный быт, взаимоотношения заключённых между собой и с охраной, а также душевное состояние героя.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Локарно. Там работу исполнителя главной роли Филиппа Янковского отметили призом международных независимых кинокритиков.

«Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень чётко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль», — рассказал актёр «Вести.ру».

Работая над образом, Янковский отрастил бороду и ногти, а также не умывался, чтобы полностью соответствовать персонажу. Кроме того, артист разработал походку героя. Во время съёмок он думал о своём деде, оказавшемся в схожих обстоятельствах.

«Молоко»

В жизни Зои из провинциального Кировска случается чудо. Героиня получает дар от северного сияния: хотя она не может иметь детей, из её груди идёт чудесное молоко. Оно помогает людям, которые недополучили любовь родителей, обрести душевную гармонию. Однако это не единственный эффект от этого чудодейственного напитка, поэтому Зое предстоит тщательно обдумать свои планы.

Мелодрама Карена Оганесяна собрала немало популярных актёров: Юлию Пересильд, Юрия Колокольникова, Андрея Бурковского, Елену Валюшкину, Гошу Куценко. В интервью для TV Mag режиссёр рассказал, что актёрский состав несколько раз менялся, в том числе из-за пандемии, однако он остался доволен результатом.

По словам Оганесяна, центральная тема ленты — последствия «недолюбленности» в детстве. Рассматривается она одновременно в драматическом и юмористическом ключе.

«Дело»

Главный герой картины, профессор Давид Гурамович (Мераб Нинидзе) обвиняет мэра своего города в хищении пяти миллионов рублей и неожиданно сам оказывается под следствием по делу о растрате. Герой решает не идти на мировую, а до конца отстаивать свои идеалы.

Герман-младший подчёркивает, что его лента универсальна, и подобная ситуация могла иметь место во многих странах мира. Постановщик называет эту историю «судебной драмой без суда».

«Для меня это классическая повесть о пути обретения справедливости. Когда я ещё задумывал сценарий, моим ориентиром была русская литература XIX века, которая пыталась в капле смысла и в строках текста отразить нас во всех наших противоречиях, многообразиях и настроениях», — рассказывает он.

Рабочая версия картины называлась «30 дней, 30 ночей», а съёмки заняли всего 25 дней.

«Холодный расчёт» (The Card Counter)

Пол Шрёдер, известный как сценарист классических лент «Таксист» и «Бешеный бык», вновь объединил творческие усилия с Мартином Скорсезе — однако на этот раз сам занял режиссёрское кресло. На Венецианском фестивале он представил экшен-триллер об игроке в покер «Холодный расчёт». Хотя аудитория пока не спешит нахваливать релиз, 87% экспертов, по данным сайта Rotten Tomatoes, составили положительное впечатление о картине.

В фильме рассказывается история талантливого игрока в покер Уилла Телла. До увлечения азартными играми он служил дознавателем в американских вооружённых силах — и эта часть прошлого не даёт ему покоя. К Уиллу обращается Кирк, сын его бывшего сослуживца, покончившего с собой из-за чувства вины. Вдвоём они собираются отомстить человеку, который делал из военных палачей.

Компанию Оскару Айзеку, сыгравшему главного героя, составили Уиллем Дефо, Тай Шеридан, Тиффани Хэддиш и другие артисты.

«Клаустрофобы 2: Лига выживших» (Escape Room: Tournament of Champions)

Спустя два года после премьеры триллера о смертельно опасном квесте режиссёр Адам Робител представляет сиквел, в котором герои вновь попытаются выжить и освободиться от кошмара наяву.

По сюжету Зои и Бен, персонажи из первой части, решают найти устроителей жестокого квеста с человеческими жертвами и отомстить им. Однако вместо этого герои встречают других победителей игры и попадают в другой квест. Среди новых претендентов на победу есть девушка, которая не чувствует физическую боль — так что пытки обещают быть изощрёнными.

Критик сайта RogerEbert.com Саймон Абрамс отмечает, что события фильма развиваются в очень быстром темпе, а основным источником напряжения становятся человеческие ошибки или же неуверенность персонажей. Он подчёркивает, что создатели ленты оставили хороший задел для продолжения франшизы.

О разработке третьей части пока официально не сообщалось, однако на такую возможность намекает открытый финал.

«Вне зоны доступа»

Анна Курбатова, известная как продюсер и сценарист картин «Спасите Колю!» и «Проводник», дебютирует в качестве режиссёра с романтической комедией о подростках «Вне зоны доступа».

Хотя главных героев играют юные актёры Олег Чугунов и Маргарита Дьяченкова, у них уже есть солидный съёмочный опыт, а их коллега Влас Кропалов известен в TikTok. Также в проекте задействованы Кирилл Кяро, Нонна Гришаева и Александр Нестеров.

По сюжету 16-летний Ваня ссорится с отцом и вместо того, чтобы провести каникулы в Испании, отправляется в деревню. Здесь он встречает друзей детства Машу и Кирилла. Троица соглашается отказаться от интернета, чтобы весело провести время вместе. Однако вскоре их компания превращается в любовный треугольник.

Съёмки проходили в Карелии и в посёлке Комарово недалеко от Санкт-Петербурга.

«Это светлое кино про дружбу, любовь, преодоление себя. Прежде всего, мы хотим, чтобы фильм понравился подросткам. Он очень атмосферный, но при этом в истории бушуют страсти, которые мы все переживали в молодости. То, что случится с героями, они запомнят на всю жизнь», — отметила Анна Курбатова.

Ленту увидят не только российские, но и зарубежные зрители: «Вне зоны доступа» значится в программе кинофестиваля Portobello, который проходит в Лондоне.