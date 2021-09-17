Клевета и сексизм: грузинская шахматистка подала в суд на авторов сериала «Ход королевы»

Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix. По словам истицы, в сериале «Ход королевы» представлены ложные сведения о ней: в ленте говорится, что Гаприндашвили якобы никогда не играла с мужчинами, однако на самом деле к моменту событий, происходящих в сериале, она неоднократно соревновалась с гроссмейстерами мужского пола. Представленное в сериале утверждение шахматистка называет клеветническим и сексистским. В качестве компенсации она требует $5 млн. Представители Netflix заявили, что иск не имеет оснований и компания намерена активно оспаривать его.

Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили — первая женщина, удостоенная звания международного гроссмейстера, — подала в суд на компанию Netflix, выпустившую сериал «Ход королевы» по одноимённому роману Уолтера Тевиса.

Как говорится в поданном 16 сентября заявлении, в заключительной серии упомянутой ленты достижения главной героини, вымышленной шахматистки Бет Хармон, сравнивают с успехами Гаприндашвили.

«Необычным в ней можно назвать разве что её пол, и для России даже это не уникально. Есть Нона Гаприндашвили, хотя она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла в матчах с мужчинами», — говорит комментатор после экранного поединка Хармон с вымышленным советским гроссмейстером Виктором Лаевым.

В иске указано, что это утверждение «является явно ложным, а также представляет собой грубый сексизм и носит уничижительный характер».

Сообщается, что действие эпизода разворачивается в 1968 году, и к тому моменту Нона Гаприндашвили соревновалась с не менее чем 59 шахматистами мужского пола (включая сеанс одновременной игры с 28 из них). В документе отмечается, что среди них были гроссмейстеры Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль (последние трое были чемпионами мира).

Это утверждение вызывает определённые вопросы к составителям иска, поскольку Гаприндашвили действительно встречалась с Анандом, однако произошло это в 1988 году, а в 1968-м будущий чемпион мира ещё даже не родился.

Вместе с тем в иске подчёркивается, что данные о карьере советской шахматистки были хорошо известны авторам сериала как из романа Тевиса, так и благодаря консультантам, которые работали над проектом, — Гарри Каспарову и Брюсу Пандольфини. Утверждается, что кинематографисты якобы намеренно исказили факты, чтобы усилить драматическую составляющую картины и показать, что главная героиня сумела сделать то, что ранее не удавалось ни одной женщине.

«Компания Netflix унизила единственную настоящую женщину-первопроходца, которая в то самое время действительно играла против мужчин и побеждала их на мировом уровне», — говорится в обращении в калифорнийский суд.

Его авторы считают, что кинематографистам следовало не упоминать Гаприндашвили в данном контексте, а использовать вместо этого вымышленного персонажа или просто воздержаться от клеветнических высказываний.

Кадр из сериала «Ход королевы»

© Кадр из сериала «Ход королевы» 2020 г.

Согласно заявлению, Нона Гаприндашвили выразила Netflix своё недовольство после премьеры сериала и потребовала от компании публичных извинений и опровержения представленной информации. Однако представители студии ответили «с необычайным высокомерием, отвергнув утверждение Гаприндашвили о клевете и заявив, что ложное утверждение «безобидно».

«Такой надменный отказ нести ответственность за свои действия был поразительно неуместным, учитывая сексистский и оскорбительный характер этой лжи, — говорится в иске. — Компания Netflix серьёзно и очевидно солгала о Гаприндашвили, подвергнув сомнению её профессиональную репутацию, когда ложно заявила о том, что та не играла в матчах с мужчинами, таким образом намекая, что ей недоставало навыков, чтобы успешно соревноваться с мужчинами».

В тексте указано, что прозвучавшим в сериале заявлением «ответчики, утверждая обратное в своей лжи о ней, нанесли её профессиональной репутации и имиджу вопиющий ущерб», в результате чего Гаприндашвили потеряла возможность постоянно участвовать в профессиональной жизни в мире шахмат и лишилась значительной части дохода. Кроме того, «ложное утверждение ответчиков относительно её карьеры вызвало у неё серьёзное душевное потрясение».

Шахматистка требует от Netflix компенсацию за нанесённый ущерб в размере не менее $5 млн.

Комментируя подачу иска, представитель Netflix заявил, что компания намерена защищаться в суде.

«Компания Netflix испытывает исключительно большое уважение к г-же Гаприндашвили и её блистательной карьере, но мы считаем, что этот иск не имеет оснований, и будем активно оспаривать его», — цитирует его Deadline.

Сериал «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой вышел на Netflix осенью 2020 года. В нём рассказывается о молодой шахматистке Бет Хармон. На своём профессиональном пути героине приходится справляться с проблемами эмоционального характера, а также бороться с зависимостью от алкоголя и таблеток.

Лента оказалась необычайно успешной. В ноябре 2020-го она установила рекорд как самый просматриваемый мини-сериал на площадке. За первые 28 дней шоу включали с 62 млн аккаунтов. «Ход королевы» вошёл в топ-10 в 92 странах, а в 63 — возглавил рейтинг.

Кроме того, сериал получил высокие оценки как кинокритиков, так и широкой аудитории (его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 96% и 94% соответственно) и был удостоен множества престижных наград. Среди них — восемь статуэток «Эмми прайм-тайм» и два «Золотых глобуса» — в номинациях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме».