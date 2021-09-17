От Кольского до Камчатки: тест RT о полуостровах России

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RT
Согласно определению, которое каждый помнит из школьного курса географии, полуостров — это часть суши, омываемая водой с трёх сторон. Но какое из этих образований — самое северное в России? А какой полуостров самый большой? Что вы знаете об их природе, истории и культуре людей, которые их населяют? Проверьте себя с тестом RT.
От Кольского до Камчатки: тест RT о полуостровах России
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

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