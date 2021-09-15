Города и их спутники: тест RT об агломерациях России
Агломерациями называют скопление нескольких населённых пунктов, образованных вокруг того или иного города. Их создание многие считают одним из способов улучшения экономики страны: эти группы населённых пунктов могут быть средоточием людских ресурсов, промышленных центров и кластеров сферы услуг. Что вы знаете об агломерациях России? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Константин Чалабов
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