Третий — не лишний: фильм «Близнецы» с Де Вито и Шварценеггером получит продолжение

В США снимут продолжение комедии 1988 года «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито. В новом фильме выяснится, что у двух братьев, рождённых в результате генетического эксперимента, есть третий — темнокожий. Его сыграет Трэйси Морган, ранее появившийся в проектах «Всё или ничего» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Постановкой займётся режиссёр оригинальной картины Айвен Райтман.

Фильм 1988 года «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито получит продолжение. Постановкой займётся режиссёр оригинального проекта Айвен Райтман, также снявший картины «Охотники за привидениями» и «Больше чем секс». По данным Deadline, в качестве сценаристов над лентой работают Лукас Кавнер и Дилан Доусон.

По сюжету фильма 1988 года в младенческом возрасте разлучают двух братьев, рождённых в ходе генетического эксперимента. Спустя 35 лет один из них узнаёт о существовании другого и находит его. Вместе герои отправляются на поиски матери. В путешествии их ждут приключения и новые знакомства.

В сиквеле выясняется, что у близнецов был третий —темнокожий — брат, который не поддерживал связь со своими близкими.

«Они друг с другом незнакомы, в самом начале фильма они встречаются и сближаются после всех этих лет. На деле это фильм про семью и про то, что, несмотря на все наши различия, мы должны учиться ладить друг с другом. Эти ребята прекрасно сыгрались, что сразу видно в кадре, как и то, сколько энергетики они пробуждают друг в друге», — рассказывает о новом проекте Айвен Райтман.

Первые слухи о планах кинематографистов снять продолжение «Близнецов» появились ещё в 2012 году. Тогда ожидалось, что к касту присоединится Эдди Мёрфи. Проект не был реализован в предполагаемые сроки. В феврале 2021-го Де Вито рассказал, что работа над ним всё-таки идёт.

Кадр из фильма «Близнецы» 1988 г.

Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито вернутся к своим ролям. Третьего брата сыграет Трэйси Морган («Всё или ничего», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»).

«Близнецы» были весьма успешны, а спустя годы, во время беседы Арнольда с Эдди Мёрфи, один из них озвучил такую мысль, и так родилась вся эта идея. «Я должен сыграть вашего тройняшку, может выйти очень смешная комедия...» Я давно дружу с Трейси Морганом и всегда считал его одним из самых смешных людей на свете. Мне показалось, из него выйдет отличный тройняшка, и мы переписали весь сценарий под него», — цитирует Райтмана Deadline.

По словам режиссёра, все, кому довелось увидеть презентационный ролик проекта, отзываются о нём позитивно.

«Первая реакция была отличной. Как молодо выглядят Арнольд и Дэнни и как великолепно вписался Трэйси! Я получил огромное удовольствие, снимая первую часть, и сейчас всё будет так же», — говорит постановщик.

Съёмки фильма запланированы на январь 2022 года. Предположительно, они пройдут в Бостоне, штат Массачусетс. Именно этот город, по мнению Райтмана, представляет собой идеальную локацию как с точки зрения видов, так и из экономических соображений.

«Нам нужна зима, и, полагаю, мы будем снимать в Бостоне. Это красивый город, рядом горы, и, кроме того, там неплохо в плане налогов. Мы подходим к этому как к независимому проекту и хотим удержать расходы на низком уровне. Это отлично сработало в случае «Близнецов», и я не вижу причин здесь делать иначе», — говорит Айвен Райтман.

Премьера «Близнецов» состоялась в декабре 1988 года в США. В последующие месяцы фильм вышел и в других странах. Он был прохладно встречен критиками и получил низкие оценки от широкой аудитории. К настоящему моменту рейтинг ленты на портале Rotten Tomatoes составляет 43% и 39% соответственно. Среди недостатков проекта эксперты называют абсурдность основной идеи и неудачный сценарий. Кое-кто упомянул присутствие в фильме насилия и ненормативной лексики, притом что он рассчитан в том числе на юную аудиторию. Один из кинокритиков отметил, что «Близнецы» — слишком слабая работа даже для Райтмана, который, по мнению журналиста, построил карьеру именно на сомнительных проектах.

Тем не менее картина была удостоена ряда наград и получила номинацию на «Золотой глобус» за прозвучавшую в ней песню. Кроме того, фильм успешно выступил в прокате — его сборы составили более $216,6 млн при бюджете в $15 млн. В России картина Айвена Райтмана также пользовались популярностью и получила более высокую оценку зрителей — рейтинг «Близнецов» на портале «Кинопоиск» составляет 7,2/10 по итогам оценки 43 тыс. пользователей площадки.