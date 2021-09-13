Вольные странники: тест RT о кочевниках России

Кочевые народы оставили заметный след в истории страны. Были среди них и те, которые нападали на древнерусские княжества, и те, которые дружили с ними, вместе боролись против общей угрозы, становились частью государства. Что вы знаете об исторических и современных кочевниках России? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Сергей Русанов