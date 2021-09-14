Долгожданная «Дюна» и «Безумное кино для взрослых»: главные кинопремьеры недели
- Кадр из фильма «Безумное кино для взрослых»
- © kinopoisk.ru
«Дюна» (Dune)
Фантастическая лента Дени Вильнёва «Дюна», снятая по одноимённому роману Фрэнка Герберта, стала одной из самых ожидаемых премьер 2021 года. Действие картины разворачивается в далёком будущем: люди живут на разных планетах и ведут борьбу за ресурсы и власть. Планету Арракис, где добывается необходимый для космических путешествий меланж, получает в управление семья Атрейдес, однако прошлые владельцы не готовы мириться с утратой доступа к столь ценному веществу и планируют военный переворот. Полу (Тимоти Шаламе), молодому наследнику Атрейдесов, суждено вступить с ними в противостояние.
В начале сентября фильм был показан на Венецианском кинофестивале. Критики преимущественно благосклонно встретили картину, отмечая её масштаб, целостный сюжет, хорошо продуманное повествование и сильный актёрский состав — наряду с Шаламе в ленте снялись Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг, Зендея, Ребекка Фергюсон и другие известные артисты. Впрочем, среди экспертов нашлись и те, кто счёл ленту слишком поверхностной и не отражающей всей глубины идей Герберта.
«Узники страны призраков» (Prisoners of the Ghostland)
Фантастический триллер «Узники страны призраков» — первый преимущественно англоязычный кинопроект лауреата Берлинского кинофестиваля японского режиссёра Сиона Соно, известного по таким картинам, как «Откровение любви», «Клуб самоубийц» и «Догонялки со смертью». Центральные роли в фильме исполняют Николас Кейдж, София Бутелла и Ник Кассаветис.
По сюжету у губернатора пропадает внучка, и он способствует освобождению из тюрьмы безжалостного грабителя, который якобы способен её найти. Тот отправляется на поиски девушки в таинственную страну призраков.
Автор Variety Питер Дебрюдж призывает зрителей не искать в сюжете логику, однако положительно отзывается об эффектной постановке и отмечает, что картина понравится любителям эксцентричных фильмов.
«Безумное кино для взрослых» (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc)
Жизнь школьной учительницы Эми круто меняется, когда в сети оказывается видео эротического содержания с её участием.
Лента «Безумное кино для взрослых» поделена на три части. В первой рассматривается проблема лицемерия в обществе, во второй авторы проекта затрагивают такие темы, как расизм, антисемитизм и нацизм, а в третьей в школе разворачивается дискуссия с участием разъярённых родителей, в которой выносится решение о праве героини на существование.
Фильм был удостоен главной награды Берлинского кинофестиваля. По мнению жюри смотра, он «запечатлевает само содержание и суть, разум и тело, ценности и сырую плоть настоящего момента времени; текущего момента человеческого существования... (Фильм. — RT) атакует зрителя, вызывает разногласия, но никого не оставляет на безопасной дистанции».
Картину снял румынский режиссёр Раду Жуде в сотрудничестве с кинематографистами из Великобритании, Швейцарии, Чехии, Люксембурга и Хорватии.
- Кадр из фильма «Безумное кино для взрослых»
- © kinopoisk.ru
«Тайна сестёр Макалузо» (Le sorelle Macaluso)
В этой драматической ленте рассказываются истории пяти сестёр, родившихся и выросших в пригороде Палермо. Картина охватывает практически всю жизнь героинь — детство, зрелость и старость. За это время случается многое, и именно любовь сестёр друг к другу и родному дому поддерживает их на протяжении жизни.
«Тайна сестёр Макалузо» — это фильм о времени. О памяти. О вещах, которые с нами надолго. О людях, которые остаются с нами даже после своей смерти. Это фильм о старости как о потрясающей финишной черте жизни», — говорит о своём проекте итальянская постановщица Эмма Данте.
Лента была показана на Венецианском кинофестивале и получила высокую оценку кинокритиков — её рейтинг свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 100% по итогам 15 отзывов.
«Сюзанна Андлер» (Suzanna Andler)
Действие ленты разворачивается в 1960-х на Французской Ривьере. На расположенную там виллу приезжает 40-летняя француженка Сюзанна Андлер, находящаяся на перепутье своей жизни. Она много лет была замужем за миллионером, который постоянно ей изменял. Теперь героиня и сама нашла себе любовника. Влюблённые понимают, что пришло время принять решение относительно их совместного будущего.
Главную роль в фильме исполнила звезда европейского кино Шарлотта Генсбур, снимавшаяся в лентах «Нимфоманка», «Меланхолия», «21 грамм» и многих других. Режиссёром выступил участник крупнейших кинофестивалей, создатель более 40 картин Бенуа Жако. С этим проектом он в некотором смысле возвращается к истокам: Жако начинал карьеру как помощник режиссёра, сценариста и писательницы Маргерит Дюрас, а теперь снял картину по мотивам её пьесы.