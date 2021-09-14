Долгожданная «Дюна» и «Безумное кино для взрослых»: главные кинопремьеры недели

На большие экраны выходит фантастический фильм Дени Вильнёва «Дюна», основанный на одноимённом романе Фрэнка Герберта. Также в кинотеатрах можно будет увидеть несколько фестивальных драм: ленты «Безумное кино для взрослых», «Тайна сестёр Макалузо» и «Сюзанна Андлер». Ещё одна премьера недели — фантастический триллер с Николасом Кейджем «Узники страны призраков», первый англоязычный проект японского постановщика Сиона Соно.

«Дюна» (Dune)

Фантастическая лента Дени Вильнёва «Дюна», снятая по одноимённому роману Фрэнка Герберта, стала одной из самых ожидаемых премьер 2021 года. Действие картины разворачивается в далёком будущем: люди живут на разных планетах и ведут борьбу за ресурсы и власть. Планету Арракис, где добывается необходимый для космических путешествий меланж, получает в управление семья Атрейдес, однако прошлые владельцы не готовы мириться с утратой доступа к столь ценному веществу и планируют военный переворот. Полу (Тимоти Шаламе), молодому наследнику Атрейдесов, суждено вступить с ними в противостояние.

В начале сентября фильм был показан на Венецианском кинофестивале. Критики преимущественно благосклонно встретили картину, отмечая её масштаб, целостный сюжет, хорошо продуманное повествование и сильный актёрский состав — наряду с Шаламе в ленте снялись Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг, Зендея, Ребекка Фергюсон и другие известные артисты. Впрочем, среди экспертов нашлись и те, кто счёл ленту слишком поверхностной и не отражающей всей глубины идей Герберта.

«Узники страны призраков» (Prisoners of the Ghostland)

Фантастический триллер «Узники страны призраков» — первый преимущественно англоязычный кинопроект лауреата Берлинского кинофестиваля японского режиссёра Сиона Соно, известного по таким картинам, как «Откровение любви», «Клуб самоубийц» и «Догонялки со смертью». Центральные роли в фильме исполняют Николас Кейдж, София Бутелла и Ник Кассаветис.

По сюжету у губернатора пропадает внучка, и он способствует освобождению из тюрьмы безжалостного грабителя, который якобы способен её найти. Тот отправляется на поиски девушки в таинственную страну призраков.

Автор Variety Питер Дебрюдж призывает зрителей не искать в сюжете логику, однако положительно отзывается об эффектной постановке и отмечает, что картина понравится любителям эксцентричных фильмов.

«Безумное кино для взрослых» (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc)

Жизнь школьной учительницы Эми круто меняется, когда в сети оказывается видео эротического содержания с её участием.

Лента «Безумное кино для взрослых» поделена на три части. В первой рассматривается проблема лицемерия в обществе, во второй авторы проекта затрагивают такие темы, как расизм, антисемитизм и нацизм, а в третьей в школе разворачивается дискуссия с участием разъярённых родителей, в которой выносится решение о праве героини на существование.

Фильм был удостоен главной награды Берлинского кинофестиваля. По мнению жюри смотра, он «запечатлевает само содержание и суть, разум и тело, ценности и сырую плоть настоящего момента времени; текущего момента человеческого существования... (Фильм. — RT) атакует зрителя, вызывает разногласия, но никого не оставляет на безопасной дистанции».

Картину снял румынский режиссёр Раду Жуде в сотрудничестве с кинематографистами из Великобритании, Швейцарии, Чехии, Люксембурга и Хорватии.

Кадр из фильма «Безумное кино для взрослых»

© kinopoisk.ru

«Тайна сестёр Макалузо» (Le sorelle Macaluso)

В этой драматической ленте рассказываются истории пяти сестёр, родившихся и выросших в пригороде Палермо. Картина охватывает практически всю жизнь героинь — детство, зрелость и старость. За это время случается многое, и именно любовь сестёр друг к другу и родному дому поддерживает их на протяжении жизни.

«Тайна сестёр Макалузо» — это фильм о времени. О памяти. О вещах, которые с нами надолго. О людях, которые остаются с нами даже после своей смерти. Это фильм о старости как о потрясающей финишной черте жизни», — говорит о своём проекте итальянская постановщица Эмма Данте.

Лента была показана на Венецианском кинофестивале и получила высокую оценку кинокритиков — её рейтинг свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 100% по итогам 15 отзывов.

«Сюзанна Андлер» (Suzanna Andler)

Действие ленты разворачивается в 1960-х на Французской Ривьере. На расположенную там виллу приезжает 40-летняя француженка Сюзанна Андлер, находящаяся на перепутье своей жизни. Она много лет была замужем за миллионером, который постоянно ей изменял. Теперь героиня и сама нашла себе любовника. Влюблённые понимают, что пришло время принять решение относительно их совместного будущего.

Главную роль в фильме исполнила звезда европейского кино Шарлотта Генсбур, снимавшаяся в лентах «Нимфоманка», «Меланхолия», «21 грамм» и многих других. Режиссёром выступил участник крупнейших кинофестивалей, создатель более 40 картин Бенуа Жако. С этим проектом он в некотором смысле возвращается к истокам: Жако начинал карьеру как помощник режиссёра, сценариста и писательницы Маргерит Дюрас, а теперь снял картину по мотивам её пьесы.