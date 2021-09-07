«Петровы в гриппе» и комедия о мошенницах: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходит фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Зрителей ждут и другие новые проекты российского производства. Лента «Небесная команда» посвящена авиакатастрофе, в которой погибли хоккеисты ярославского «Локомотива», а «Блокадный дневник» рассказывает об одном из дней зимы 1942 года в Ленинграде. Ещё одна премьера — криминальная комедия «Отчаянные аферистки» с Кристен Белл в главной роли.

«Петровы в гриппе»

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» основан на романе Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Главный герой — увлекающийся рисованием комиксов автомеханик Петров — накануне Нового года заболевает гриппом. Вскоре вирус подхватывают его бывшая жена и сын. Все они становятся свидетелями и фигурантами разнообразных, порой фантастических событий.

В июле лента была показана на Каннском кинофестивале. Зарубежные кинокритики остались довольны визуальной составляющей картины, отмечая её хорошо проработанный стиль и динамичный видеоряд. В то же время некоторым не понравилось нелинейное повествование, не всегда позволяющее отличить кинематографическую реальность от фантазий.

Роли в ленте исполнили Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Юрий Колокольников и другие.

«Небесная команда»

Лента «Небесная команда» охватывает несколько дней сентября 2011 года, когда многочисленные болельщики отправились в Минск, где планировался хоккейный матч ярославского «Локомотива» с местным «Динамо». Однако игра не состоялась: 7 сентября под Ярославлем разбился самолёт Як-42, на борту которого находились хоккеисты «Локомотива».

Роли в фильме исполнили Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин и другие актёры. Консультантом выступил Вячеслав Фетисов. Он отмечает, что режиссёр Владимир Алеников и «его соратники сумели рассказать на экране пронзительную общечеловеческую историю, которая вызывает в душе лучшие патриотические чувства». Фетисов называет картину кинопамятником, подчёркивая, что она крайне важна для всех любителей спорта.

«Соври мне правду»

В центре сюжета — влюблённая пара в исполнении Дарьи Мельниковой («Папины дочки») и Евгения Романцова («Вратарь Галактики»). Они вместе проводят время в загородном доме, куда неожиданно приезжают бывший парень героини (Павел Прилучный) и её младшая сестра (Елизавета Кононова). Их общение перерастает в любовный многоугольник, где находится место романтике, флирту, ревности и страсти.

Дебютантка в режиссуре Ольга Акатьева, ранее занимавшаяся продюсированием таких проектов, как «Защитники» и «Непрощённый», отмечает, что стремилась снять «историю о бушующих страстях в уединённом месте, максимально откровенную, но не пошлую».

По мнению Павла Прилучного, «Соври мне правду» — «непредсказуемый психологический аттракцион», безупречный в эстетическом плане.

«Блокадный дневник»

Картина Андрея Зайцева («14+», «Бездельники») в 2020 году принесла режиссёру главный приз Московского международного кинофестиваля — «Золотого Святого Георгия». Помимо профессионального жюри, фильм оценила и аудитория: лента была отмечена наградой «Ключ к сердцам зрителей».

Зайцев, который также выступил как сценарист фильма, в качестве основы сюжета использовал дневники жителей блокадного Ленинграда и такие произведения, как «Дневные звёзды» Ольги Берггольц и «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Действие фильма разворачивается зимой 1942 года в течение одного дня. В ожидании скорой смерти главная героиня (Ольга Озоллапиня) идёт через город, чтобы проститься с отцом.

«Отчаянные аферистки» (Queenpins)

В основу криминальной комедии «Отчаянные аферистки» легла реальная история двух женщин, которые решили поправить своё финансовое положение с помощью мошеннической схемы. По сюжету две домохозяйки, Конни и Джо-Джо, едва сводят концы с концами. Экономить им помогают многочисленные купоны на скидки. Однажды Конни отправляет жалобу в корпорацию, занимающуюся производством хлопьев, и вместе с извинениями получает в подарок несколько купонов. Тогда девушки решают начать их подделывать и продавать нуждающимся. Вскоре героиням удаётся заработать миллионы долларов.

Главные роли в фильме исполнили Кристен Белл и Кирби Хауэлл-Баптист. Также в фильме появляется известная американская певица Биби Рекса. Для неё эта роль стала одной из первых в карьере.