Ускользающая реальность: на экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

9 сентября в прокат выходит фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Сюжет ленты, снятой по роману Алексея Сальникова, разворачивается вокруг автомеханика Петрова. Накануне Нового года мужчина заболевает гриппом, вирус также подхватывают его сын и супруга. Заболевшие герои становятся участниками фантасмагорических событий. Главную роль в картине исполнил Семён Серзин. Также в фильме снимались Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юра Борисов, Юрий Колокольников и другие.

В четверг, 9 сентября, в широкий прокат выходит драматическая лента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Ранее фильм получил независимую премию за технические достижения на Каннском кинофестивале — приз вручили оператору картины Владиславу Опельянцу («Вторжение», «Лето»). Роли в картине исполнили Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и другие актёры.

Действие ленты разворачивается вокруг автомеханика Петрова. Накануне Нового года он заболевает гриппом. Герой встречает своего приятеля Игоря и выпивает с ним в катафалке, превратив гроб с покойником в импровизированный стол. Позднее мужчины отправляются в гости к знакомому философу, а наутро Петров в ужасном состоянии просыпается в том же автомобиле, рядом с тем же гробом — вот только гроб вдруг оказывается пустым. Когда Петров наконец добирается до дома, выясняется, что его бывшая жена и сын также подхватили вирус. Во всём дальнейшем повествовании герои становятся свидетелями и участниками разнообразных, порой фантастических и безумных событий.

Фильм основан на романе Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — многослойной книге, которая каждым воспринимается по-своему и за счёт нелинейного повествования, обилия смыслов и многообразия деталей крайне сложна для экранизации.

Естественно, в процессе переноса на экран история неизбежно лишилась некоторых эпизодов. Однако Серебренников не стал выкидывать из фильма какие-либо из заложенных Сальниковым идей и упрощать запутанный сюжет. Он рассказывает эту историю в той же хаотичной манере, но через призму собственного видения. Одни сцены при экранизации опущены, другие ещё больше утрированы. Как результат — невозможно до конца понять, о чём именно этот фильм: о взаимоотношениях в семье, приключениях и воспоминаниях гриппующего Петрова, о жизни в современной России или о чём-то глубинном. Обилие метафор оставляет зрителям огромный простор для воображения.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

© kinopoisk.ru

Более чем двухчасовую картину можно условно разделить на три части, связанные некоторыми героями и деталями. Сюжет первой посвящён заболевшему Петрову и его семье, вторая повествует о детстве главного героя, а третья разворачивается вокруг Марины, подрабатывавшей Снегурочкой на детских утренниках. Встреча с ней в детстве — яркое воспоминание для Петрова: девушка взяла его за руку, и тот, ощутив невероятный холод её ладони, решил, что та и правда сделана из снега.

Благодаря продуманным визуальным приёмам все три части смотрятся практически как самостоятельные фильмы со своими историями и точно переданной атмосферой. В первом, самом мрачном, зритель вместе с героями погружается в крайне некомфортное, болезненное состояние, которое усиливают назойливые люди, мороз, мрачные улицы, катафалк и прочие атрибуты несколько гротескной, но узнаваемой реальности. Второй фильм воссоздаёт тёплую, ностальгическую атмосферу детства, а третий передаёт всю тревожность оказавшейся в непростой ситуации Снегурочки.

Несмотря на относительную автономность историй, общего у них гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. По всему фильму расставлены неочевидные подсказки, которые невозможно увидеть и осознать с одного просмотра. Они обнаруживаются во всём — в словах, одежде, надписях на стенах и в лифте, узоре, который вяжет библиотекарь... Так, например, ближе к финалу условного третьего фильма неожиданно находится ключ к пониманию эпизода из первого.

Помимо героев, все сюжеты объединяет грипп, который будто распространяется на всех не только при близком контакте в разгар эпидемии, но и гораздо дальше — через десятилетия.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

© kinopoisk.ru

В ходе просмотра нередко возникает вопрос: что из показанного — окружающая главного героя реальность, а что — фантазия больного человека. Грань между первым и вторым расплывчата, а повествование начинает увлекать и запутывать с первых эпизодов. Порой кажется, что начинаешь разбираться в происходящем и вот-вот сумеешь определить, в чём истина — самые шокирующие и жестокие эпизоды крайне похожи на вымысел, а всё остальное более или менее складывается в относительно последовательную реальность. Однако тут же появляется какой-нибудь новый поворот, и однозначное понимание истории снова ускользает.

Тем не менее экранизация снята со всем уважением к первоисточнику. Многие важные и наиболее запоминающиеся диалоги приведены дословно, сюжет представлен очень аккуратно и без явных искажений идей Сальникова. Точно переданы и характеры героев — приблизительно такими при прочтении представляются все, от Петровой, жены главного героя, демонстрирующей маниакальные наклонности, до странного, карикатурного АИДа.

Как и в книге, и главные, и второстепенные герои очень понятны и узнаваемы — в них легко можно увидеть себя или своих знакомых. И даже фантазии изменённого высокой температурой сознания кажутся какими-то близкими. Порой даже возникает мысль, что грипп тут ни при чём, он нужен лишь как завязка — увлечься и навоображать себе подобное в той или иной мере, в зависимости от личного опыта и внутренних травм, вероятно, способен каждый. У кого-то возникнет мысль, что герои истории отражают современное общество — возможно, не страдающее от гриппа, но больное чем-то ещё.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

© kinopoisk.ru

Примечательно, что, хотя героев нельзя назвать счастливыми, а действительность их окружает довольно мрачная, обо всём рассказывается с некой иронией и юмором. Даже сцена подготовки одного из персонажей к суициду и сам процесс представлены одновременно и трагично, и забавно. Эпизод не оставляет тяжёлого послевкусия и чувства отчаяния и даже слегка напоминает последнюю новеллу альманаха «Четыре комнаты», но снят он, конечно, в более драматическом ключе и других реалиях.

Особенно эффектно фильм смотрится сейчас, в пандемию коронавируса, когда все привыкли к ношению масок, соблюдению дистанции и прочим мерам. В фильме, снятом до начала пандемии, всё это отсутствует. Постоянные контакты очевидно больных героев, распространяющих грипп, невольно могут вызвать у зрителей дополнительную тревожность, а благодаря полному погружению в атмосферу картины в какой-то момент начинает казаться, что заразиться им можно прямо через экран.