Становление Шан-Чи и женский футбол: о чём главные кинопремьеры недели

В российский прокат выходит 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Также в кинотеатрах можно будет увидеть фестивальную драму греческого постановщика Христоса Нику «Яблоки», триллер «В западне» с Меган Фокс в главной роли и третью часть кинофраншизы «После», снятой по книгам американской писательницы Анны Тодд. Из российских премьер — комедия Максима Свешникова «Нефутбол».

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Сюжет 25-го фильма кинематографической вселенной Marvel посвящён истории становления супергероя китайского происхождения Шан-Чи (Симу Лю), сына могущественного Вэньву. По сюжету герой носит имя Шон, живёт в Сан-Франциско, давно не пользуется боевыми навыками, а на жизнь зарабатывает парковкой автомобилей. Однако прошлое напоминает о себе, когда на Шан-Чи нападает группа наёмников, чтобы отобрать у него подаренный матерью амулет. Герой отправляется в опасное путешествие, целью которого становится спасение мира. Поможет ему в этом подруга Кэти в исполнении Аквафины.

Главные достоинства этой картины — грамотная постановка боевых сцен, позволяющая в деталях рассмотреть эффектную хореографию, а также обилие комичных эпизодов: на протяжении практически всего фильма сохраняется юмористический тон повествования, благодаря чему лента смотрится на одном дыхании.

«Нефутбол»

Режиссёр Максим Свешников, работавший над лентами «Ёлки лохматые» и «257 причин чтобы жить», выбрал для своего нового проекта название «Нефутбол», поскольку сначала довольно скептически относился к женскому футболу. В фильме же он попытался доказать, что женский футбол ни в чём не уступает мужскому.

Согласно сюжету фильма, женская команда оказывается на грани закрытия. Тогда её капитан Даня (Любовь Аксёнова) решает позвать к себе девушек, с которыми она играла ещё в школьные годы. Приятельницам необходимо одержать ряд побед — а это крайне сложная задача, поскольку они уже много лет не занимались спортом.

Помимо Аксёновой роли в ленте исполнили Алина Алексеева, Полина Ауг, Юлия Топольницкая, Мария Ивакова и другие. Перед съёмками актрисы несколько месяцев тренировались под руководством полузащитницы женской команды ЦСКА Ксении Коваленко и научились самостоятельно выполнять некоторые трюки.

«После. Глава 3» (After We Fell)

Кинофраншиза «После» основана на романах американской писательницы Анны Тодд о взаимоотношениях прилежной и во всех отношениях положительной девушки Тессы с дерзким бунтарём Хардином.

Первая часть истории вышла в прокат в 2019 году, а вторая — в 2020-м. Фильмы получили преимущественно негативные оценки критиков, однако были тепло встречены широкой аудиторией. Их рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 68% и 93% соответственно.

В третьей ленте к своим ролям возвращаются Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин. Чувства их героев вновь будут подвергнуты испытаниям. На этот раз Тесса готовится к переезду в Сиэтл ради работы своей мечты, Хардин же иначе представляет их совместное будущее. Между героями возникают конфликты, их отношения оказываются под угрозой. Всё ещё больше усложняется, когда раскрывается некая тайна, связанная с семьёй Хардина.

«Яблоки» (Mila)

Главный герой фантастической ленты «Яблоки» Арис становится жертвой эпидемии неизвестного происхождения. Как и другие пострадавшие, он вдруг полностью теряет память. Врачи утверждают, что восстановить её невозможно. За Арисом никто не приходит, и спустя несколько дней ему предлагают стать участником эксперимента по созданию новой личности.

Фильм стал полнометражным дебютом греческого режиссёра Христоса Нику. В нём постановщик исследует взаимосвязь современных технологий и памяти, а также пытается понять, каковы её возможности.

«Когда впервые у меня появилась идея фильма, я пытался пережить потерю самого близкого мне человека. Все вопросы, касающиеся личности и потери, памяти и боли очень сильно занимали меня. Может быть, в глубине души мы не хотим забывать болезненные переживания, потому что без них мы теряем свое существование? И я начал думать над сценарием», — говорит Нику.

Лента выдвигалась на премию «Оскар» от Греции и была представлена на Венецианском кинофестивале в 2020 году.

«В западне» (Till Death)

Эмма (Меган Фокс) несчастлива в браке и изменяет своему супругу Марку. Тот приглашает её в загородный дом, где устраивает романтический вечер и просит дать ему второй шанс. Однако позднее, приковав себя наручниками к жене, совершает суицид. Эмма пытается освободиться и выбраться из здания, но безуспешно. Вскоре в доме появляются двое убийц, нанятых Марком для расправы с благоверной.

«В западне» — это простое кино о выживании. Когда два злодея из прошлого Эммы (Каллэн Мулвей и Джек Рот) появляются согласно грандиозному плану Марка по её травле, Эмме придется собрать всю смелость, накопленную за годы разочарований, чтобы остаться в живых», — рассказывает кинокритик Ричард Крауз.

Он отмечает, что «в фильме практически нет неожиданных поворотов, однако умелая режиссёрская работа, напряженная музыка, самоуничижительный тон и стойкость Фокс должны привлечь внимание любителей жанра survival-хоррор».