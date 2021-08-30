Новый взгляд на классических героев: что известно о сериале Тима Бёртона про семейку Аддамс

В США идёт работа над сериалом «Уэнсдей», игровым спин-оффом истории о культовой семейке Аддамс. В центре повествования — Уэнсдей, дочь Гомеса и Мортиши. По сюжету ленты она отправляется в специализированную академию, где учится управлять своими экстрасенсорными способностями. Режиссёр нового проекта — Тим Бёртон. Роли в сериале исполняют Дженна Ортега («Железный человек 3», «Астрал: Глава 2»), Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и другие актёры.

В США идёт работа над восьмисерийным игровым спин-оффом «Семейки Аддамс» для видеосервиса Netflix. Сюжет ленты, получившей название «Уэнсдей», выстраивается вокруг одного из центральных персонажей оригинальной истории — Уэнсдей Аддамс, дочери Гомеса и Мортиши.

Действие детективного сериала разворачивается в годы пребывания героини в академии Nevermore. Там девушка учится управлять своими экстрасенсорными способностями. В то же время ей предстоит остановить серию чудовищных убийств и разгадать тайну, которая уже 25 лет не даёт покоя её семье. Авторы сериала не обошли стороной и личную жизнь героини.

Шоураннерами сериала выступают Альфред Гоф и Майлз Миллар. Ранее они вместе работали над такими популярными проектами, как «Тайны Смолвиля», «Смертельное оружие 4» и «Шанхайский полдень». Как отмечает Тед Биаселли, глава отдела разработки оригинальных проектов Netflix, в новой ленте они «очень точно уловили интонацию и атмосферу (оригинала. — RT), а также характер персонажей, одновременно позволив... по-новому рассказать эту историю».

В качестве режиссёра к сериалу присоединился Тим Бёртон, чья фильмография включает множество успешных картин: «Крупная рыба», «Эдвард Руки-Ножницы», «Труп невесты», «Сонная Лощина», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Мрачные тени» и другие. «Уэнсдей» станет первым собственным многосерийным игровым проектом постановщика. Ранее он выпустил анимационный мини-сериал «Мир Стэйнбоя», а также вместе с командой режиссёров принял участие в работе над лентами «Альфред Хичкок представляет» и «Театр волшебных историй».

«Тим неоднократно снимал вдохновляющие истории о таких белых воронах, как Эдвард Руки-Ножницы, Лидия Дитц и Бэтмен. Теперь он дарит своё уникальное видение Уэнсдей и её странным одноклассникам из академии Nevermore», — говорит Биаселли.

Главную роль в сериале исполняет 18-летняя актриса Дженна Ортега, ранее появившаяся в фильмах «Железный человек 3» и «Астрал: Глава 2». Её родителей сыграют Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман.

Также в ленте появится множество необычных студентов академии Nevermore — друг Уэнсдей, сын местного шерифа Тайлер (Хантер Дуэн, «Ваша честь»), соседка главной героини по комнате оборотень Энид (Эмма Майерс, «Девушка в подвале»), вампирша Йоко (Наоми Огава, «Скайлайн 3»), застенчивая горгона Аякс (Джорджи Фармер, «Первому игроку приготовиться»), президент школьного пчеловодческого клуба Юджин (Муса Мостафа, «Рождественский рок!»), сирена Бьянка (Джой Сандай, «Новый агент Макгайвер»), сын знаменитого экстрасенса Ксавье (Перси Хайнс Уайт, «Одарённые»).

Среди прочих героев сериала — сотрудница академии Тамара Новак (Тора Бёрч, «Красота по-американски»), врач Валери Кинботт (Рики Линдхоум, «Теория большого взрыва») и шериф Донован Галпин (Джейми Макшейн, «Исчезнувшая»).

© Кадр из фильма «Семейка Аддамс»

Семейку Аддамс в 1938 году придумал американский художник Чарльз Аддамс. С этими персонажами он нарисовал множество карикатур для журнала The New Yorker. В последующие годы появился ряд игровых и анимационных проектов, посвящённых нестандартной семье. В 1960-х выходил сериал «Семейка Аддамс». Гомеса и Мортишу в нём сыграли Джон Эстин и Кэролин Джонс соответственно, а роль Уэнсдей досталась Лизе Лоринг.

Ещё более популярной стала одноимённая полнометражная адаптация истории о приключениях культовых героев, вышедшая в 1991 году. В фильме снимались Рауль Хулия, Анжелика Хьюстон и Кристина Риччи. Лента получила номинации на такие престижные премии, как «Оскар», «Золотой глобус» и «Сатурн». Спустя два года вышло продолжение проекта с прежним актёрским составом — «Ценности семейки Аддамс». Фильм также пользовался популярностью. Режиссёром обеих частей выступил Барри Зонненфельд, в последующие годы работавший над франшизой «Люди в чёрном».

В 2019 году состоялась премьера анимационной ленты «Семейка Аддамс». Фильм был прохладно встречен кинокритиками, однако заинтересовал широкую аудиторию. Его сборы составили почти $203,8 млн при бюджете $24 млн. На осень 2021 года запланирован релиз сиквела — «Семейка Аддамс: Горящий тур».

Действие всех предыдущих проектов о приключениях Аддамсов разворачивалось исключительно вокруг взаимоотношений членов семьи. Ожидается, что в ленте Тима Бёртона история впервые получит новое направление.