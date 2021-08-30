День голосования: тест RT об истории выборов в России

В сентябре этого года в России состоятся очередные выборы в Государственную думу. История этого процесса уходит корнями во времена Древней Руси. Она развивалась с перерывами, пройдя путь от Новгородского веча до Государственной думы Российской империи и Верховного совета СССР. Что вы знаете о российских выборах? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков