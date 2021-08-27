Камера, мотор: тест RT ко Дню российского кино

27 августа отмечается День российского кино. Он празднуется в годовщину принятия в 1919 году Совнаркомом РСФСР декрета о национализации кинематографа, который к тому моменту уже успел развиться в самостоятельную индустрию развлечений. Настоящий расцвет отрасли пришёлся на ХХ век — появление звуковых и цветных фильмов, яркие работы режиссёров, мировое признание. Хорошо ли вы знаете историю отечественного кино? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости