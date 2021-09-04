Переосмысление «Чайки», инсценировка Бергмана и приключения Мюнхгаузена: главные премьеры нового театрального сезона

Новый театральный сезон богат на яркие релизы. МХАТ имени М. Горького представит спектакль «Женщины Есенина» по биографической книге Захара Прилепина, в постановке «Швейцария» Театра имени Пушкина расскажут о жизни американской писательницы Патриции Хайсмит, а «Сатирикон» в работе «Это всё она» затронет тему влияния социальных сетей на отношения представителей разных поколений. Не остаётся в стороне и классика: в московских театрах можно будет увидеть инсценировки произведений «Господа Головлёвы», «На всякого мудреца довольно простоты», «Ромео и Джульетта», «Декамерон», «Идиот», «Леди Макбет Мценского уезда». Об этих и других театральных премьерах — в материале RT.

Худрук Российского академического Молодёжного театра Алексей Бородин работает над спектаклем «Душа моя Павел» по роману Алексея Варламова. В книге рассказывается о взрослении и становлении советского студента.

На уличной площадке РАМТа «Театральный двор» покажут постановку «Дни Савелия» по роману Григория Служителя. Повествование в книге ведётся от лица уличного кота. Режиссёр спектакля Марина Брусникина в беседе с порталом «Театрал» отметила, что, хотя главное действующее лицо произведения — кот, книга Служителя — о живых существах: «про нас, про ускользающую жизнь».

Спектакль развернётся сразу в нескольких локациях. Во время действия зрители неоднократно будут переходить из одного места в другое.

Роли в «Днях Савелия» исполняют Виктор Панченко, Нелли Уварова, Денис Баландин, Антонина Писарева, Алексей Блохин и другие актёры.

Также в новом сезоне театр представит «Блоху» по повести Лескова «Левша» и постановку «В добрый час!».

Театр имени Пушкина презентует спектакль Дмитрия Крымова «Костик» — новую интерпретацию пьесы Чехова «Чайка». В ней сохранены общая сюжетная линия классического произведения и некоторые ключевые персонажи. Однако в истории Крымова они попадают в новые обстоятельства.

«И пьеса, и наш спектакль, в котором выбрано и отброшено всё чеховское, при этом становится для меня максимально чеховским, насколько это возможно. И, может быть, наиболее чеховским из тех, что я видела в своей жизни», — рассказывает исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова. Вместе с ней в постановке участвуют Александр Матросов, Борис Дьяченко, Виктор Васильев, Александр Дмитриев и другие.

Сразу две премьеры готовит филиал театра в Сытинском переулке. «Швейцария» охватывает небольшой период жизни американской писательницы Патриции Хайсмит, известной прежде всего как автор детективов о Томе Рипли. По сюжету, к Хайсмит приезжает литературный агент с целью уговорить её написать финальную часть истории.

«Машалава» состоит из ряда коротких встреч молодой девушки Маши с подругами и молодыми людьми. В этих эпизодах находится место для свиданий, измен и весёлых посиделок. Главная героиня, не сумевшая к 23 годам понять, что хочет от жизни, наслаждается свободой и не стыдится этого.

«Швейцария»

© teatrpushkin.ru

Московский академический театр имени Вл. Маяковского покажет три новых спектакля по работам русских классиков. Художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис представляет постановку «Господа Головлёвы» по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина. Над спектаклем «Обыкновенная история» работает Никита Кобелев, чьи прошлые работы попадали в лонг-лист премии «Золотая Маска». Анатолий Шульев перенёс на сцену пьесу Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Также в репертуаре театра — «Бруно» Саши Денисовой о творчестве и жизненном пути польского писателя и художника Бруно Шульца и спектакль Юрия Иоффе «Счастливые дни несчастливого человека» по пьесе Алексея Арбузова. В первоисточнике рассказывается о молодом враче, который достиг высот в карьере, но остался одинок. Оба спектакля можно будет увидеть на Сретенке.

Не менее восьми новых спектаклей пополнят репертуар МХАТа имени М. Горького. Одна из главных премьер — «Женщины Есенина» по биографической книге Захара Прилепина. По данным автора, у поэта было около десяти романов. Однако всех женщин затмевала любовь Есенина к поэзии и алкоголю.

Героями спектакля «Сумбур и музыка» стали Иосиф Сталин и Дмитрий Шостакович, а постановка «Розовое платье» разворачивается вокруг Натальи Прозоровой, персонажа пьесы Чехова «Три сестры». Будучи 50-летней женщиной, она вспоминает свою жизнь. Работа Эдуарда Боякова позволит проследить эволюцию личности Прозоровой.

Андрей Кончаловский обратится к творчеству Максима Горького и представит пьесу «На дне». Среди прочих спектаклей по классическим произведениям — «Скупой» Александра Дмитриева и «Ромео и Джульетта» Ренаты Сотириади. Режиссёр также работает над пьесой бельгийского писателя Мориса Метерлинка «Обручение». Она является продолжением «Синей птицы», ранее поставленной на сцене МХАТа. Её герои вырастают и вступают в романтические отношения, познавая новые стороны жизни.

Ещё одна премьера — спектакль «Хлорофилия» по роману Андрея Рубанова в непривычном для театра фантастическом жанре. В книге представлена Россия XXII века. По сюжету, все граждане страны живут в заросшей травой Москве, а Сибирь арендуют китайцы.

В спектакле «Чемодан» по Сергею Довлатову рассказывается о вещах, которые главный герой взял в эмиграцию. Каждая связана с каким-то этапом его жизни.

Художник Михаил Шемякин работает над мюзиклом «Песочный человек» по одноимённой сказочной новелле Гофмана. Он отмечает, что этот проект для него — «наисложнейшая вещь». Ранее он принял участие в таких постановках, как «Щелкунчик» в Мариинском театре и «Нос» в Ленинградской консерватории.

Для детей МХАТ поставил «Сказки в шатре» по рассказам Михаила Пришвина и музыкальный спектакль «Пиноккио». В последнем будут исполнены отрывки из оперных композиций Пуччини, Доницетти, Верди и Россини.

«Розовое платье»

© www.mxat-teatr.ru

В Театре наций проходят мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. В сентябре состоится фестиваль «Достоевский 200», в рамках которого будет представлена масса проектов (в том числе опера и кинопоказы), с разных сторон раскрывающих как творчество, так и личность писателя. В ноябре молодые театральные режиссёры продемонстрируют ряд коротких постановок по произведениям Достоевского.

Также в театре пройдёт благотворительный концерт фонда «Жизнь в движении». В основу мероприятия ляжет поэма Николая Мельникова «Русский крест». Текст будет читать художественный руководитель Евгений Миронов.

«Для меня эта поэма по своей эпичности близка к древнегреческой трагедии, потому что ничего не меняется, и боли и радости простых людей остаются теми же, что и были во все времена», — рассказывает артист.

Московский драматический театр на Малой Бронной покажет спектакль Константина Богомолова «Дядя Лёва» по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота» о событиях, фигурантами которых стали жители коммунальной квартиры в 1950-х. Писатель отмечал, что его работа полностью автобиографична. Он изменил в ней лишь место и время действия. Роли в спектакле исполняют Игорь Верник, Ирина Старшенбаум, Владимир Храбров, Яна Кошкина и другие.

«Дядя Лёва»

© mbronnaya.ru

Народный артист России Олег Погудин выступит на сцене театра «Мастерская П.Н. Фоменко» с концертом «Вертинский». Отобранные в программу песни Александра Вертинского будут посвящены всем артистам, жившим в переломное время.

В Малом театре можно будет увидеть «Идиота» по роману Фёдора Достоевского. Князя Льва Мышкина сыграют Александр Дривень и Кирилл Шварценберг, а роль Настасьи Филипповны досталась Полине Долинской. За постановку отвечает Андрей Житинкин, работавший над такими спектаклями, как «Пиковая дама» и «Маскарад».

Режиссёр Владимир Драгунов готовит постановку «Пётр I» по роману Дмитрия Мережковского. Ещё одна грядущая премьера — «Ретро» по пьесе Александра Галина. Художественный руководитель театра Юрий Соломин отмечает, что в спектакле участвует самый старший состав труппы. В числе задействованных актёров — Юрий Каюров, Зинаида Андреева, Людмила Щербинина, Татьяна Лебедева, Ольга Чуваева и Клавдия Моисеева.

Также театр готовится к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. На сцене будут представлены некоторые архивные постановки по работам автора.

Гоголь-центр анонсировал премьеру спектакля Кирилла Серебренникова «Декамерон» — проект, поставленный совместно с Deutsches Theater Berlin. В нём участвуют как российские, так и немецкие актёры. До начала пандемии коронавирусной инфекции спектакль показали в Берлине, однако московскую премьеру пришлось перенести.

В основе спектакля лежит одноимённая книга Джованни Боккаччо. В сценической версии действие разворачивается в наши дни.

«Это уже знаковый проект. Хочется называть его пророческим не потому, что в нём про людей, которые прячутся от чумы (или эпидемии) и рассказывают любовные истории, а потому, что он о том, что любовь преодолевает любые болезни и обстоятельства. Если люди любят — всё будет хорошо», — говорит Серебренников.

«Декамерон»

© gogolcenter.com

В «Современнике» зрителям предложат посмотреть спектакль с Леонидом Ярмольником и Мариной Неёловой «203—205». На сцене развернутся истории трёх семейных пар, которые неожиданно оказываются в отеле «Беверли Хиллз». Героев объединяет желание стать счастливыми. В театре отмечают, что постановка представляет собой «путешествие вглубь человеческой души, непознаваемой и противоречивой».

«Сатирикон» приглашает зрителей на премьеру спектакля «Это всё она». В нём рассказывается о проблемах во взаимоотношениях представителей разных поколений и о том, как на них повлияли социальные сети. Главные герои — мать и сын, переживающие общее горе и нуждающиеся в поддержке.

Режиссёр Анна Горушкина подготовила для Московского губернского театра комедию Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Для постановщика классическая пьеса о любви и придворных интригах станет первым опытом в этом жанре.

Также на сцене покажут спектакль для детей «Путешествие Мармелана». Он вошёл в репертуар театра благодаря успеху на питчинге, проведённом в рамка Большого детского фестиваля.

Спектакль для семейной аудитории (12+) презентует и МХТ имени А.П. Чехова. В основу работы Виктора Крамера «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» лёг ряд сюжетов о приключениях барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена. Авторы постановки, подобно известному герою, стремились создать на сцене увлекательный фантастический мир.

«Мир, окружающий нас, очень непрост, жесток, напряжён, технологичен. Можно убить жизнь на попытки его изменить, а можно пойти путём барона Мюнхгаузена: попробовать создать собственный мир — невзаправдашний, иллюзорный, но в котором будет радостно жить. Желание иллюзии, которая иногда важнее настоящего, достаточно заразно. Если этот вирус любви к красоте и иллюзии будет силён в тебе, другие люди тоже захотят жить в твоём фантастическом мире», — рассказывает Крамер.

Роли исполняют Константин Хабенский, Михаил Трухин, Артём Волобуев, Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Сергей Сосновский и другие.

«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»

© mxat.ru

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой откроет сезон премьерой спектакля Данила Чащина «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова (сам автор называл её очерком). В произведении рассказывается о молодой красивой купчихе Катерине, в жизни которой есть всё, кроме любви: героиня вышла замуж по расчёту. Но однажды женщина влюбляется в приказчика Сергея.

Катерину сыграет Кристина Асмус. За время спектакля она сменит на сцене не менее шести нарядов общей стоимостью 540 тысяч рублей.

В основу пьесы «Сузуки» Алексея Шипенко, которую также можно будет увидеть в театре, легли впечатления автора от похода в турецкую автомастерскую в Германии. Шипенко так и не увидел машину, за которой пришёл, но вместо этого обрёл куда больше в эмоциональном плане.

«У этого спектакля удивительная судьба: ребята показали самостоятельную работу художественному руководству — мне — в присутствии зрителей. Она была настолько хороша как эскиз, что я решил включить её в репертуарный план театра», — рассказывает художественный руководитель Олег Меньшиков.

Олег Долин представит спектакль «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» по одноимённой комедии Шекспира, а Владимир Киммельман готовит постановку «Антигона». Автор пьесы, основанной на трагедии Софокла, — французский драматург Жан Ануй.

Ещё одна премьера — «Идеальный Че» по книге Александра Цыпкина. В ней автор высмеивает современные тренды. Это произведение Цыпкин характеризует как «антологию окружающего абсурда».

Одно из самых ярких событий сезона в Московском театре на Таганке — премьера спектакля Георгия Суркова «Земляничная поляна» по сценарию Ингмара Бергмана, который лёг в основу одноимённого фильма. В постановке исследуются темы отношений, любви и одиночества.

«Это история о том, как пожилой человек, который прожил долгую, богатую жизнь, добился огромных успехов в своей профессиональной карьере, осознал, что ему не удалось выстроить тёплых, добрых отношений со своими близкими. Почему подобное осознание приходит, когда время на исходе? Эта история становится особенно актуальна в нынешнее время, в разгар пандемии, когда жизнь каждого человека становится непредсказуемой и времени на исправление ошибок может оказаться мало», — объясняет Сурков.

В спектакле Марфы Горвиц «Урожай» рассказывается о чувствах, которые испытывает любой человек при столкновении со взрослым миром. В театре обещают, что постановка будет очень смешной.

Олег Липовецкий готовит инсценировку антиутопии Владимира Сорокина «Щи». Её действие разворачивается в мире, где запрещено убийство животных ради употребления в пищу. Нарушителям грозит тюрьма.