Красивые бои и много юмора: выходит фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»

На большие экраны выходит фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец», снятый в рамках кинематографической вселенной Marvel. По сюжету сын могущественного Вэньву, Шан-Чи, живёт в США, носит имя Шон, работает парковщиком, а по вечерам развлекается в караоке-барах. Но когда группа наёмников нападает на героя и отнимает у него подаренный матерью амулет, юноше приходится забыть о спокойной жизни, встретиться с призраками прошлого и попытаться спасти мир.

В четверг, 2 августа, на экраны российских кинотеатров выходит 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel — фантастический боевик Дестина Дэниела Креттона «Шан-Чи и легенда десяти колец». Действие картины разворачивается после событий ленты «Мстители: Финал». Главную роль исполнил актёр китайского происхождения Симу Лю («Пространство», «Чёрная материя»). Также в фильме снимались Мишель Йео («Мемуары гейши», «Пекло»), Бен Кингсли («Ганди», «Остров проклятых»), Бенедикт Вонг («Мстители: Финал», «Марсианин»), Аквафина («8 подруг Оушена», «Джуманджи: Новый уровень») и другие.

В центре событий — простой парень Шон. Он живёт в США, зарабатывает парковкой дорогих автомобилей, а по вечерам развлекается в караоке вместе со своей подругой Кэти (Аквафина). Время от времени герои переживают, что не сделали ничего важного в жизни, собираются остепениться, а затем бросают эту идею и снова идут в караоке-бар.

Всё резко меняется, когда на Шона нападает шайка головорезов во главе с Бритвенным кулаком. Бандитам нужен амулет, который главному герою в детстве подарила мать. Неожиданно для всех Шон даёт отпор на первый взгляд превосходящим его по силе противникам, однако всё-таки лишается амулета.

Выясняется, что на самом деле Шон — Шан-Чи, сын могущественного Вэньву, также известного как Мандарин. Юноша владеет целым набором боевых искусств и имеет серьёзный практический опыт в этой сфере. Кроме того, у него есть сестра, которая находится в другом конце земного шара и теперь якобы нуждается в спасении.

Помимо истории в настоящем времени в фильме показаны эпизоды из прошлого Шан-Чи, что даёт общее представление об отношениях героя с родителями, взрослении и становлении.

Для фильма выбран юмористический тон повествования, что можно считать удачным решением: практически все сцены, даже боевые, драматичные или пугающие, разбавляются шутками, благодаря чему лента смотрится легко и весело.

Важным элементом юмористической составляющей картины стало участие Аквафины. На долю её персонажа приходится немалая часть комичных эпизодов. Кроме того, героиня сама по себе органично вливается в общий сюжет благодаря яркому характеру персонажа, а также энергетике и выразительной игре актрисы.

Драматическая история гармонично переплетается с комедийной примерно до появления на экране героя Бена Кингсли, Тревора Слэттери, знакомого зрителям по фильму «Железный человек 3». Вероятно, чтобы уравновесить повествование и не дать зрителям заскучать, авторы ленты сделали Слэттери максимально комичным. Однако на фоне происходящего (к тому моменту приключения героев становятся опаснее, а картина обретает всё более серьёзный тон) он выглядит скорее нелепо.

Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

© kinopoisk.ru

Ещё более спорным персонажем стал Вэньву. В самом начале зрителю в красках рассказывают историю его побед на пути к безграничной власти. В результате создаётся образ сильнейшего героя, жестокого и непобедимого завоевателя, которого ничто не заставит отказаться от своих целей. Однако вскоре, в момент встречи с будущей женой Цзян Ли, Вэньву предстаёт совершенно в ином образе. Он вступает с девушкой в красивую, но до скучного нежную схватку и бросает на неё настолько томные взгляды, что весь старательно созданный образ тут же рушится.

В дальнейшем Вэньву ещё не раз удивит своим нелогичным поведением, абсолютной неспособностью сопротивляться эмоциям, готовностью верить странному голосу в своей голове и идти туда, куда тот позовёт. Кроме того, герой выбирает крайне странные и неразумные способы взаимодействия со своими детьми. Например, посылать к ним толпу наёмных убийц для решения на первый взгляд вполне мирной задачи — как минимум странно.

Словом, все действия одного из центральных персонажей, оказывающего большое влияние на историю, совершенно не вяжутся с его образом и вызывают массу вопросов. Но куда хуже, что на этих спорных моментах держится весь сюжет. Характер Вэньву, радикально меняющийся несколько раз за фильм, даёт толчок массе внезапных поворотов и оставляет кинематографистам место для разнообразных манёвров. Здесь помогают и другие, второстепенные персонажи, также способные удивлять своим нелогичным поведением. Кое-где такие эпизоды выглядят забавно и лишь вносят некоторое разнообразие в драматические эпизоды, но при общем взгляде сюжет лишь портят и без того неидеальный фильм.

Наконец, в одном из ключевых моментов ленты появляется «рояль в кустах» в виде гигантской жирной безголовой моли из параллельного мира. Да и Тревор Слэттери тоже, по сути, «рояль», но его присутствие в картине удалось хоть как-то обосновать благодаря связи героя с прошлыми событиями, развернувшимися во вселенной. Как бы то ни было, без этих двух «музыкальных инструментов» сюжет развалился бы совсем. Конечно, в любом фильме есть свои условности, без которых он не может существовать, но иногда и в фантастике хочется видеть чуть больше здравого смысла.

Если же по каким-то причинам не брать во внимание все эти слабые стороны, история взросления и становления Шан-Чи разворачивается по стандартному и довольно предсказуемому сценарию и увлекает, опять же, в первую очередь благодаря юмору и зрелищным дракам.

Именно яркие боевые сцены стали самой сильной стороной картины. Они не только прекрасно поставлены, но и грамотно сняты. Здесь нет быстрого мелькания невнятных кадров, как в той же недавней «Чёрной вдове». Разные планы позволяют в деталях рассмотреть точную хореографию и в полной мере насладиться красивыми боями. Прежде всего запоминается драка в автобусе. Реализма в ней примерно столько же, сколько во всей истории, но при этом смотрится эпизод эффектно и весело. Ещё более виртуозным получился бой на небоскрёбе, примечательный как с точки зрения съёмки, так и работы каскадёров и актёров. Остальные экшен-сцены также сняты на уровне и, несмотря ни на что, до самого конца удерживают внимание зрителя.