«Как секс-работник»: повзрослевший младенец с обложки альбома Nirvana обвинил группу в использовании детской порнографии

Американец Спенсер Элден подал в суд на рок-группу Nirvana. 30-летний истец, чья младенческая фотография была использована для оформления обложки альбома Nevermind, обвинил коллектив в распространении детской порнографии и потребовал от его бывших музыкантов денежную компенсацию. На ставшей культовой обложке изображён голый ребёнок, плывущий под водой к долларовой купюре, которая подцеплена на рыболовный крючок. Адвокат Элдена утверждает, что наличие в кадре банкноты делает ребёнка «похожим на секс-работника».

Как отмечает Variety, обычно по закону несексуальные изображения обнажённых младенцев не приравниваются к порнографии, однако адвокат Элдена Роберт Льюис считает, что наличие в кадре банкноты делает ребёнка «похожим на секс-работника».

«Ответчики намеренно использовали детскую порнографию с изображением Спенсера в коммерческих целях и эксплуатировали шокирующий характер данного образа для продвижения себя и своей музыки за его счёт», — указано в заявлении.

Истец подчёркивает, что изображение было использовано «в качестве ключевого элемента схемы продвижения альбома».

«(Подобные схемы. — RT) часто использовались в музыкальной индустрии для привлечения внимания: на обложках альбомов фигурировали дети, изображённые в сексуально-провокационной манере, чтобы получить скандальную известность, стимулировать продажи, а также привлечь внимание СМИ и критиков», — говорится в иске.

В заявлении упоминаются и другие случаи, когда для обложек музыкальных альбомов использовались снимки спорного содержания. Среди подобных примеров — альбом группы Scorpions Virgin Killer с изображением обнажённой десятилетней девочки, диск Blind Faith одноимённого коллектива (на обложке — девушка топлес) и альбом Balance группы Van Halen. Последние для иллюстрирования своего диска использовали изображение двух обнажённых сиамских близнецов дошкольного возраста.

«При разработке концепции и создании данного образа (авторы. — RT) шли по пути предыдущих спорных кампаний, использовавших для продвижения музыки откровенные изображения детей или неприкрытую детскую порнографию», — гласит поданный иск.

Обвинение адресовано всем, кто так или иначе связан с выпуском альбома Nevermind. Среди ответчиков — бывшие участники группы Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова Курта Кобейна Кортни Лав, управляющая его имуществом, фотограф Кирк Уэддл и другие лица, а также ряд звукозаписывающих компаний, когда-либо занимавшихся распространением диска.

Также в качестве обвиняемого назван бывший барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг, покинувший коллектив до начала работы над альбомом Nevermind. С каждого Спенсер Элден требует компенсацию в размере не менее $150 тыс.

В иске говорится, что во время фотосессии было сделано несколько десятков снимков Элдена. Из них Курт Кобейн лично выбрал именно этот кадр.

«Уэддл снял серию откровенных фотографий обнажённого Спенсера. Чтобы обложка альбома вызывала у зрителя инстинктивную сексуальную реакцию, Уэддл провоцировал у Спенсера рвотный рефлекс, а затем помещал ребёнка под воду в позах, подчёркивающих его обнаженные гениталии. Фишер купил в рыболовном магазине крючки, чтобы дополнить сцену. За короткое время были проявлены минимум один или больше картриджей с плёнкой, на которых было запечатлено от 40 до 50 различных фотографий Спенсера. Кобейн выбрал кадр, на котором Спенсер — как секс-работник — тянется к долларовой банкноте, висящей перед ним на крючке. При этом он полностью обнажён, а его гениталии выставлены напоказ», — сказано в заявлении.

Также в иске приводится отрывок из книги писателя Майкла Азеррада Come as You Are: The Story of Nirvana, в которой говорится, что звукозаписывающая компания хотела использовать другой снимок, но Кобейн настоял на этом и предложил разве что закрыть гениталии младенца наклейкой с надписью «Если вас это оскорбляет, то вы, должно быть, тайный педофил». Лейбл отказался и выпустил альбом с выбранной артистом обложкой.

Ранее отец Спенсера Элдена рассказывал в интервью, что за фотосессию ему заплатили $200. Семья не придала мероприятию большого значения, пока спустя три месяца не увидела на улице огромное фото ребёнка. Позднее годовалому Спенсеру прислали музыкальный альбом и плюшевого медведя.

Элден неоднократно воспроизводил знаменитое фото. При этом ранее он никогда не приравнивал прославивший его снимок к порнографии, а в 2016 году в беседе с New York Post заявил, что рад быть частью столь культового события, о котором он, правда, даже не помнит.

В то же время Спенсер рассказывал и о спорных чувствах, которые у него вызывает снимок. По его словам, он чувствует себя знаменитым, хотя на самом деле ничего для этого не сделал. Тем не менее Спенсер считает, что его лишили заслуженного вознаграждения.

«Сложно не расстраиваться, когда узнаёшь, какие суммы денег там крутились... Идя на бейсбольный матч, я думаю: «Боже, наверняка, все на этом стадионе видели мой маленький детский пенис». Я чувствую, будто меня, как человека, лишили части моих прав», — говорил Элден в одном из интервью.

По его словам, ранее он пытался связаться с Гролом и Новоселичем и урегулировать вопрос в частном порядке, однако не получил от них ответа.