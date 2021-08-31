Экранизация романа Азимова и ремейк фильма Бергмана: девять сериалов сентября

В сентябре в сети выйдут сразу нескольких российских сериалов. Главная героиня ленты «Контейнер» ради денег становится суррогатной матерью. В проектах «Контакт» и «Пропавшая» рассказывается о непростых взаимоотношениях детей и родителей, а картина «Вертинский» посвящена биографии артиста. Также в числе ярких премьер месяца — ремейк фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни», экранизация цикла романов Айзека Азимова «Основание», фантастическая лента об обществе без представителей сильного пола «Y. Последний мужчина», хоррор Майка Флэнегана «Полуночная месса» и триллер «Утраченный символ» по книге Дэна Брауна.

«Контакт». С 9 сентября на видеосервисе PREMIER

Глеб Барнашов — сотрудник полиции. Из-за проблем с алкоголем его переводят из убойного отдела в отдел по делам несовершеннолетних, что становится настоящим вызовом для героя: он совсем не понимает современных детей, особенно свою дочь Юлю. Чтобы достучаться до неё, Глеб добавляет девушку в друзья в соцсети со страницы одного из провинившихся подростков.

В фильме рассказывается о проблемах в отношениях современных детей и родителей, которые «живут» в школе и на работе, а в оставшееся время — в интернете. Авторы ленты попытались показать, как технологии отдаляют людей друг от друга.

«Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали, и сегодняшние родители переживают её первыми: их дети растут в мире соцсетей, «Вконтакте», Instagram и TikTok. Главный герой — настоящий мужчина, но, кажется, сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой», — говорит продюсер проекта Антон Щукин.

Главные роли в сериале исполнили Павел Майков и Ирина Паутова. Постановкой занимался актёр Евгений Стычкин. Для него эта лента стала режиссёрским дебютом.

«Контейнер». С 9 сентября на видеосервисе Start

В драматической ленте Максима Свешникова («257 причин чтобы жить») раскрывается тема суррогатного материнства. Саша (Оксана Акиньшина) надеется заработать денег и соглашается выносить и родить чужого ребёнка. Биологическая мать уговаривает девушку переехать к семье ещё не родившегося малыша, где получает возможность контролировать её распорядок дня. Всё ещё больше усложняется, когда в доме находят труп, а в жизни героини вновь появляется её муж-абьюзер.

По мнению Оксаны Акиньшиной, «Контейнер» — единственный художественный проект, в котором о суррогатном материнстве рассказывается столь подробно.

«Контейнер» — не позитивная история, она не про счастье и любовь, а про камерность и закрытость, про ловушку из страхов, тяжёлых обстоятельств, обид, эмоций, от которой не скрыться ни одному из героев», — говорит актриса.

«Пропавшая». С 9 сентября на «Кинопоиск HD»

Режиссёром драматического триллера «Пропавшая» выступил Вадим Перельман, чей фильм «Дом из песка и тумана» в 2004 году получил три номинации на «Оскар». Также фильмография постановщика включает такие популярные ленты, как «Уроки фарси», «Купи меня» и «Ёлки 5». Оператор проекта — обладатель приза Каннского кинофестиваля за фильм «Петровы в гриппе» Владислав Опельянц.

По сюжету исчезнувшая десять лет назад девушка Лена (Лиза Янковская) возвращается в дом своих состоятельных родителей. Она утверждает, что не помнит, что происходило с ней всё это время. Мать Лены (Мария Куликова) её с радостью принимает, однако отец (Владимир Мишуков) подозревает, что Лена — не их дочь.

Мини-сериал насчитывает четыре серии. Все они будут доступны в день премьеры.

«Вертинский». С 13 сентября на видеосервисе KION

Актёр, певец, поэт и композитор Александр Вертинский заявил о себе в начале 1910-х благодаря участию в ряде спектаклей и съёмкам в кино. Вскоре он начал выступать с авторскими музыкальными номерами, которые принесли ему известность. В период с 1920-го по 1943 год артист много путешествовал. Он жил в Польше, Германии, Франции, США и Китае, везде с успехом выступал и продолжал активно работать над новыми произведениями. В 1940-х Вертинский вернулся в СССР, где продолжил карьеру. Он был одним из самых популярных эстрадных артистов первой половины XX века. Среди наиболее известных его композиций — «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Танго Магнолия», «Лиловый негр» и другие.

О жизни Александра Вертинского рассказывается в новом сериале KION. Главную роль в проекте исполнил Алексей Филимонов, чья фильмография включает ленты «Девятаев», «Жить», «Кислород». Вместе с ним в картине снимались такие звёзды российского кино, как Анна Михалкова, Паулина Андреева, Александр Устюгов, Степан Девонин, Алёна Бабенко, Виктория Исакова, Фёдор Лавров. Режиссёр — обладательница «Золотого орла» («История одного назначения») и приза ММКФ («Кококо») Авдотья Смирнова.

© Кадр из сериала «Вертинский»

«Сцены из супружеской жизни» (Scenes from a Marriage). С 12 сентября на HBO

Пятисерийная лента «Сцены из супружеской жизни» представляет собой современную адаптацию одноимённой картины Ингмара Бергмана, выпущенной в 1973 году и удостоенной премии «Золотой глобус». В новом проекте заново исследуются темы, затронутые в оригинальном фильме, — любовь, желание, моногамия, ненависть, брак и развод.

В центре сюжета — профессор философии Джонатан и руководитель в сфере технологий Мира. В сериале представлены несколько эпизодов на разных этапах их взаимоотношений, начиная от вступления в брак до решения развестись и последующих попыток примириться.

Главные роли исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн. Ранее они играли семейную пару в фильме «Самый жестокий год».

«Y. Последний мужчина» (Y: The Last Man). С 13 сентября на Fx и Hulu

В основе фантастической ленты «Y. Последний мужчина» лежит популярная одноимённая серия комиксов, публиковавшихся издательством Vertigo — импринтом DC Comics. По сюжету, однажды в мире по неизвестной причине умирают все носители Y-хромосомы. Из мужчин в живых остаётся лишь Йорик Браун в исполнении Бена Шнетцера («Варкрафт», «Воровка книг»). Воцаряется хаос. Выжившим предстоит приспособиться к жизни в непростых условиях и попытаться построить новый мир.

Экранизация сильно отличается от первоисточника. В ней поднимаются вопросы гендерной идентичности и присутствуют в том числе трансгендерные и небинарные персонажи.

«Гендер — разнообразное явление, и хромосомы не равнозначны гендеру. В мире этого телесериала умирают все млекопитающие с Y-хромосомой — в том числе многие женщины, небинарные и интерсексуальные люди», — объясняет шоураннер проекта Элиза Кларк.

«Утраченный символ» (The Lost Symbol). С 16 сентября на Peacock и more.tv

«Утраченный символ» — приквел снятых Роном Ховардом экранизаций романов Дэна Брауна «Ангелы и демоны», «Код да Винчи» и «Инферно». В сериале на экраны возвращается Роберт Лэнгдон — профессор Гарвардского университета, специализирующийся на религиозной символике. Он расследует исчезновение бывшего наставника. В работе Лэнгдон традиционно использует навыки расшифровки загадочных кодов.

Во всех остальных экранизациях работ Брауна о Роберте Лэнгдоне снимался Том Хэнкс, однако на этот раз известный персонаж предстанет в новом облике. Его сыграл Эшли Цукерман, ранее появившийся в сериалах «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Тихий океан». Одним из продюсеров проекта выступил Рон Ховард.

«Полуночная месса» (Midnight Mass). С 24 сентября на Netflix

Режиссёр Майк Флэнеган, снявший такие популярные проекты в жанре ужасов, как «Доктор Сон», «Окулус», «Сомния» и «Призрак дома на холме», характеризует свой новый сериал как лучший производственный опыт в карьере, отмечая, что тот оказался невероятно сложным за счёт масштабной постановки съёмок в условиях пандемии.

«Нельзя сказать, что это не стоило очень больших трудов. Огромная съёмочная группа. Десятки людей в массовке. Более 100 человек в некоторых интерьерных сценах. Это был самый большой и амбициозный проект моей карьеры на настоящий момент», — говорит Майк Флэнеган.

По словам постановщика, он давно мечтал заняться этим сериалом, поскольку сюжет необычайно близок ему самому.

«(Учитывая, что я. — RT) бывший мальчик-алтарник, который вот-вот сможет отметить третий год трезвости, здесь не сложно понять, почему этот проект носит столь личный характер. Центральные идеи этого сериала пугают меня на самом глубоком уровне», — объясняет режиссёр.

Действие ленты разворачивается на небольшом острове, где живет изолированное от остального мира сообщество. Однажды туда приезжает молодой, харизматичный священник. Его появление совпадает с рядом сверхъестественных событий.

«Основание» (Foundation). С 24 сентября на Apple TV+

«Основание» — долгожданная экранизация одноимённой серии научно-фантастических романов Айзека Азимова. По сюжету Галактическая империя оказывается на грани крушения. Тогда математик Селдон создаёт организацию, призванную возродить цивилизацию.

В книгах действие разворачивается на разных планетах, а сюжет охватывает целое тысячелетие. Экранизация столь масштабной истории готовила кинематографистам массу трудностей.

Не упростил задачу и подход Азимова к повествованию. Как отмечает продюсер сериала Дэвид С. Гойер, в книгах постоянно происходят скачки из одного временного периода в другой, а значительная часть действий и вовсе опускается, поскольку романы «не особенно эмоциональны; это книги об идеях, о концепциях».

«В книгах, Империя, которая простирается на десять тысяч миров, буквально остаётся за кадром — где-то между главами как бы. Естественно, что для телесериала такое не подходило. Не раскрывая слишком уж много, могу сказать, что я нашёл способ сделать так, чтобы продолжительность жизни некоторых персонажей стала больше. Шесть где-то персонажей будут переходить от сезона к сезону, от века к веку. Таким образом, здесь получается наполовину антология, а наполовину — продолжающаяся история», — рассказывает Дэвид С. Гойер.

По его задумке, проект должен растянуться на восемь сезонов. В главной роли — звезда мини-сериала «Чернобыль» Джаред Харрис.