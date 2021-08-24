Русский или иностранный художник: тест RT о современном искусстве

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Современным искусством традиционно считаются те жанры и направления, которые появились во второй половине XX века и существуют по сей день. Советские и российские художники повлияли на его развитие не меньше, чем европейские и американские. А сможете ли вы определить, кто написал ту или иную картину? Проверьте себя с тестом RT.
Русский или иностранный художник: тест RT о современном искусстве
  • globallookpress.com
  • © Stephen Chung/ZUMAPRESS.com

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