Самозванцы XX века: тест RT о лже-Романовых
Расстрел большевиками царской семьи летом 1918 года привёл к появлению целой плеяды самозванцев. На протяжении ХХ века в России и зарубежных странах разные люди выдавали себя за чудом спасшихся детей Николая II или их родственников. Одни высказывали претензии на престол, другие делали это ради славы. А что вы знаете о лже-Романовых? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
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