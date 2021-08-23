Самозванцы XX века: тест RT о лже-Романовых

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RT
Расстрел большевиками царской семьи летом 1918 года привёл к появлению целой плеяды самозванцев. На протяжении ХХ века в России и зарубежных странах разные люди выдавали себя за чудом спасшихся детей Николая II или их родственников. Одни высказывали претензии на престол, другие делали это ради славы. А что вы знаете о лже-Романовых? Проверьте себя с тестом RT.
Самозванцы XX века: тест RT о лже-Романовых
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

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