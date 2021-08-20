Там леший бродит: тест RT об отрицательных персонажах русских сказок
Многие с детства хорошо помнят положительных героев русских сказок: Ивана-царевича, Василису Премудрую и других. Им противостоят разные злодеи, каждый из которых играет в повествовании особую роль. Что вы помните об отрицательных персонажах русских сказок? Проверьте себя с тестом RT.
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