Там леший бродит: тест RT об отрицательных персонажах русских сказок

Короткая ссылка
RT
Многие с детства хорошо помнят положительных героев русских сказок: Ивана-царевича, Василису Премудрую и других. Им противостоят разные злодеи, каждый из которых играет в повествовании особую роль. Что вы помните об отрицательных персонажах русских сказок? Проверьте себя с тестом RT.
Там леший бродит: тест RT об отрицательных персонажах русских сказок
  • © Wikimedia Commons

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить