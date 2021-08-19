Любовный треугольник, индийские танцы и супергерой-гей: что известно о фильме Marvel «Вечные»

В сети появился первый официальный трейлер блокбастера «Вечные», входящего в четвёртую фазу кинематографической вселенной Marvel. Режиссёром картины стала оскароносная постановщица Хлоя Чжао («Земля кочевников»), а роли в ленте исполнили Джемма Чан, Сальма Хайек, Анджелина Джони, Ричард Мэдден, Кит Харингтон и другие именитые актёры. В фильме рассказывается о бессмертных представителях инопланетной расы. Долгое время они не показывали себя, однако теперь им предстоит выйти из тени, объединиться и спасти человечество. Что ещё известно о картине — в материале RT.

В четверг, 19 августа, в сети появился первый официальный трейлер фантастической ленты «Вечные», входящей в четвёртую фазу кинематографической вселенной Marvel. Режиссёром и одним из сценаристов картины выступает постановщица китайского происхождения Хлоя Чжао, в 2021 году удостоенная двух премий «Оскар» (в том числе в номинации «Лучший фильм») за драматическую ленту «Земля кочевников». Оператор — Бен Дэвис, снявший такие громкие проекты, как «Стражи Галактики», «Доктор Стрэндж», «Мстители: Эра Альтрона» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Основное действие фильма разворачивается после событий, описанных в ленте «Мстители: Финал». В центре сюжета — бессмертная инопланетная раса, вечные. Её представители живут на Земле уже семь тысяч лет и обладают различными сверхспособностями. Долгое время вечные скрывались среди людей, однако теперь им приходится выйти из тени и объединиться, чтобы побороть самых опасных врагов человечества — девиантов.

Как пишет автор Entertainment Weekly Деван Когган, в отличие от большинства других фильмов кинематографической вселенной Marvel, построенных на историях оказавшихся в необычных ситуациях простых людей, «Вечные» — куда более глобальный проект. Лента охватывает более 7000 лет цивилизации и представляет историю о нестареющих существах, стоящих на страже истории.

В трейлере появляется лидер Вечных Аджак в исполнении Сальмы Хайек. В разговоре с Икарисом (Ричард Мэдден) она вспоминает о прошлых событиях, когда Танос уничтожил половину жителей вселенной, а позднее погибшие вернулись благодаря Мстителям. Аджак сообщает, что вечным необходимо встать на защиту человечества и что у них есть всего семь дней. В последующих кадрах рассказывается о происхождении и миссии героев. Также в трейлере объясняется, почему вечные не помогли победить Таноса, если всё это время наблюдали за людьми.

Ролик позволяет составить представление об общей атмосфере картины и её масштабах — в нём появляются и современные городские виды, и изображения древних цивилизаций, и космические пейзажи. Также в трейлере можно детальнее рассмотреть образы других исполнителей центральных ролей — Анджелины Джоли (Тена), Джеммы Чан (Серси), Кумэйла Нанджиани (Кинго), Кита Харингтона (Дэйн Витман) и прочих.

О завершении съёмок «Вечных» стало известно в феврале 2020 года. Одной из используемых локаций был остров Фуэртевентура в Атлантическом океане. Там снималась ранняя сцена, в которой Вечные только прибывают на планету в 5000 г. до н.э. В беседе с Entertainment Weekly Хлоя Чжао рассказала, что при разработке визуальной составляющей фильма она во многом ориентировалась на первоисточник — комиксы Джека Кирби.

«Мы во многом руководствовались его работой. Во всём — от конструкции космического корабля до мельчайших значков на костюмах, до того, как проявляются силы героев. И каждая деталь призвана служить сюжету. Лично я всегда задаюсь вопросом: что (та или иная деталь. — RT) говорит о них как о команде? Или об их отношениях с целестиалами и девиантами и друг другом?» — говорит Чжао.

Как подчеркнул Кумэйл Нанджиани в подкасте New Hollywood, съёмки проходили практически без использования хромакея — большинство экшен-сцен, которые вошли в фильм, сняты с помощью практических спецэффектов.

Авторы ленты ожидают, что, помимо супергеройского сюжета и обилия экшена, зрители проникнутся заложенными в фильм идеями. По словам Анджелины Джоли, в его основе лежат доброта и человечность.

При подборе исполнителей главных ролей Хлоя Чжао надеялась найти актёров, которые могли бы идентифицировать себя со своими персонажами. Она призывала каждого выявить в своём герое что-то близкое — будь то сила, чуткость или стремление познать окружающий мир.

«Я думаю, до съёмок мы этого не понимали. Казалось, будто она хочет вытянуть из нас какие-то более личные качества, заглянуть в глубину нашей (души. — RT). Она не навязывала нам чего-то, вроде характера персонажа. Она хотела, чтобы мы сами нашли в себе нашего персонажа», — отметила Анджелина Джоли.

Актриса сыграла воина Тену, способную материализовывать любое оружие из воздуха. Для съёмок ей пришлось практиковаться с различными мечами, копьями и посохами, а также посещать уроки балета, чтобы добиться необходимой естественной грации.

Осваивал новые навыки и Кумэйл Нанджиани. Он рассказал, что в ленте появится музыкальная сцена с его участием — подобная тем, что снимают для болливудского кино. У такого неожиданного решения есть простое объяснение: герой Нанджиани, который в теории не должен привлекать к себе внимания, становится болливудским актёром.

Главной героиней истории, по словам главы Marvel Studios Кевина Файги, стала Серси. Среди людей она маскируется под сотрудника музея, а на самом деле обладает способностью управлять материей. Значительная часть сюжета посвящена её взаимоотношениям с Икарисом — их романтическая история длилась несколько веков, однако в итоге они расстались. Теперь герои работают вместе, тогда как Серси уже встречается с Дэйном. Возникает неловкий любовный треугольник.

В «Вечных» появится первый корейский супергерой — Гильгамеш в исполнении Ма Дон-сока, известного по главной роли в фильме «Поезд в Пусан». По словам артиста, ему близка эта роль, поскольку он не один год занимался боксом, а Гильгамеш способен нокаутировать противников одним ударом.

Ещё одним нестандартным персонажем стал супергерой-гей. Другой персонаж нетрадиционной ориентации уже появлялся в ленте «Мстители: Финал», однако ему досталась всего одна фраза, а о его сексуальных предпочтениях упоминается вскользь. В новой картине у героя в исполнении Хааза Слеймана куда более значительная роль. Кроме того, на экране покажут поцелуй однополой пары.

Хлоя Чжао рассказала, что ещё на этапе переговоров с Marvel её впечатлило разнообразие персонажей «Вечных».

«Для меня наиболее важной была возможность рассказать историю и изобразить персонажей так, чтобы каждый из них имел максимально свою индивидуальность, и показать, что скрывается за их внешностью и тем, что они собой олицетворяют. Это уникальные, неидеальные и сложные личности, такие как мы с вами. Вот чем меня привлекли эти актёры. И этим меня привлекла история каждого из их персонажей», — говорит Хлоя Чжао.

Мировая премьера «Вечных» запланирована на 27 октября 2021 года. На экраны российских кинотеатров фильм выходит 4 ноября.