Источники и литература: тест RT об архивах и библиотеках России

Несмотря на развитие технологий, главными местами хранения исторических документов и литературы остаются архивы и библиотеки. За редкими исключениями любой желающий может прийти туда и запросить нужные ему книги — от материалов по древней истории до актуальной публицистики и художественной литературы. Названия архивов и библиотек скрываются за аббревиатурами вроде РГБ или ГАРФ, и все эти институты существуют в России уже многие годы. Что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press