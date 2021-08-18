Источники и литература: тест RT об архивах и библиотеках России

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Несмотря на развитие технологий, главными местами хранения исторических документов и литературы остаются архивы и библиотеки. За редкими исключениями любой желающий может прийти туда и запросить нужные ему книги — от материалов по древней истории до актуальной публицистики и художественной литературы. Названия архивов и библиотек скрываются за аббревиатурами вроде РГБ или ГАРФ, и все эти институты существуют в России уже многие годы. Что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.
Источники и литература: тест RT об архивах и библиотеках России
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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