«Герда», «Медея» и капитан Волконогов: «Кинотавр» объявил программу фестиваля
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Во вторник, 17 августа, президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева объявили программу 32-го смотра, который пройдёт в Сочи с 18 по 25 сентября. Фестиваль откроет документальная картина журналиста и режиссёра Петра Шепотинника «Нас других не будет». В основу фильма легли записанные автором интервью и диалоги с Сергеем Бодровым — младшим и Алексеем Балабановым.
«Идея заново осмыслить феномен личности Сергея Бодрова — младшего принадлежит продюсерам Евгению Никишову и Валерию Федоровичу. Вместе мы решили отправиться в это непростое путешествие. О Сергее рассказывают близкие друзья и соратники — продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов, а также… сам Сергей Бодров — младший и режиссёр Алексей Балабанов, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» обрели всенародную славу на сломе 2000-х», — говорит Пётр Шепотинник.
Для закрытия фестиваля выбрана драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» о жизни в шахтёрском городке в Северной Осетии, удостоенная премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Жюри основного конкурса фестиваля возглавит актриса Чулпан Хаматова. Вместе с ней выбирать лауреатов будут режиссёр Пётр Буслов, сценарист Олег Маловичко, актёр Пётр Фёдоров, продюсер Пётр Ануров, оператор Юрий Никогосов и киновед Лилия Немченко.
Комиссия смотра в этом году получила рекордные 104 заявки (60 — от дебютантов) на участие в конкурсе. Из них 15 прошли отбор. Как отметила Ситора Алиева, в числе претендовавших проектов было немало игровых картин, снятых в документальном стиле и максимально приближенных к реальности. Также среди тенденций этого года она назвала заметное влияние сериальной продукции на кинокартины.
«Мы немало получили работ, которые несут в себе стилистику и особенности сериальности», — говорит Ситора Алиева.
В то же время кинематографисты продолжают выбирать для своих проектов классические формы. По словам программного директора, в этой стилистике предпочитают работать многие молодые режиссёры.
За награды в основном конкурсе «Кинотавра» поборются шестеро дебютантов в игровом полном метре. Среди них — Любовь Мульменко, известная как сценарист таких картин, как «Про любовь. Только для взрослых», «Верность» и «Как меня зовут». Её первой режиссёрской работой стала лента «Дунай» о взаимоотношениях москвички с возлюбленным из Сербии.
- Кадр из фильма «Общага»
- © kinopoisk.ru
Ещё один дебютант — известный оператор Роман Васьянов, работавший над картинами «Отряд самоубийц», «Ярость» и «Стиляги». Его режиссёрский проект «Общага» — драматическая лента о жизни студентов свердловского общежития в середине 1980-х, снятая по роману Алексея Иванова «Общага-На-Крови».
«После прочтения книги Алексея Иванова у меня появилась мысль, что я хочу снять этот фильм, настолько меня тронула эта история. Мне нравилось, что действие разворачивается в одном помещении,— общаге — и одновременно сразу рассказывает о многих человеческих страстях, любви, предательстве и дружбе», — рассказал Роман Васьянов.
Документалист Евгений Григорьев представит драматический триллер «Подельники», основанный на реальных событиях. Главный герой фильма — 10-летний мальчик, оставшийся без отца и решивший отомстить за его смерть. Также свои первые режиссёрские игровые полнометражные проекты представят Евгений Марьян («Молоко птицы»), Лена Ланских («Ничья») и театральный постановщик Виктор Рыжаков («День Мёртвых»).
Среди более опытных участников 32-го «Кинотавра» — участник прошлогоднего смотра Григорий Добрыгин с фильмом «На близком расстоянии», режиссёр сериала «Подкидыш» Антон Борматов с драмой «Владивосток», Александр Зельдович («Медея»), Владимир Мункуев («Нуучча»), Кирилл Соколов («Оторви и выбрось») и Сергей Осипьян («Портрет незнакомца»).
«Фильм «Портрет незнакомца» — это взгляд современного человека на абсурдную и по-своему обаятельную жизнь советского общества 70-х. Взгляд, давно уже лишённый идеологической предвзятости, ироничный и немного завистливый. Снимая историю с большим количеством персонажей и сложной сюжетной линией, мы самонадеянно стремились сложить эту мозаику в объективную и увлекательную картину», — рассказывает Сергей Осипьян о своей картине.
- Кадр из фильма «Герда»
- © kinopoisk.ru
Лауреатка Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Человек, который удивил всех» Наталья Кудряшова представит в Сочи драматическую ленту «Герда» о девушке, которая надеется заработать денег и выбраться вместе с мамой из жизни на периферии. Кудряшова выступила в картине режиссёром и сценаристом. Ранее фильм был представлен на кинофестивале в Локарно.
«Мне будет очень приятно показать «Герду» на «Кинотавре», который является главной площадкой смотра российского кино. Я хотела бы, чтобы кино было воспринято так же глубоко, как на фестивале в Локарно. Мы получили хороший фидбек и от зрителей, и от членов жюри, например, от Гаспара Ноэ, и от организаторов фестиваля. Потрясающие слова были сказаны и про актерскую работу, и про операторскую, и про команду в целом. Надеюсь, на «Кинотавре» наше кино будет воспринято так же тепло и будет понят основной месседж», — говорит Наталья Кудряшова. Она подчеркнула, что её фильм «очень многослойный, и каждый человек может вынести из него разные смыслы».
Лауреаты «Кинотавра» 2013 года за лучший дебют («Интимные места») Наташа Меркулова и Алексей Чупов в этом году привезут на смотр драматический триллер «Капитан Волконогов бежал». Также их лента участвует в этом году в основной программе Венецианского кинофестиваля.
Николай Хомерики («Селфи», «Ледокол») покажет свой новый фильм «Море волнуется раз» о молодых возлюбленных, которым придётся разобраться в своих чувствах после знакомства с таинственной супружеской парой.
Для участия в конкурсе короткого метра в этом году пришло 503 заявки. Среди них были фильмы из ряда крупных зарубежных киношкол, базирующихся в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Кёльне и Лодзи. В секцию вошло 26 проектов. судейскую коллегию конкурса возглавляет актриса Игнеборга Дапкунайте. Также в составе жюри — актёр Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарёв и кинокритик Егор Москвитин.
- Кадр из фильма «Купе №6»
- © kinopoisk.ru
В рамках 32-го «Кинотавра» пройдут показы двух фильмов, не вошедших в конкурсные программы. Лента «Купе №6», снятая в копродукции России, Финляндии, Германии и Эстонии, была удостоена Гран-при жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году. В фильме рассказывается о попутчиках поезда Москва-Мурманск, которым их встреча помогла разобраться в собственных чувствах. Главные роли исполнили Юра Борисов и Сейди Хаарла.
Фильм Владимира Битокова «Мама, я дома» также будет представлен в новой программе Венецианского смотра 2021 года — «Горизонты Экстра». В ролях — Юра Борисов и Ксения Раппопорт.
Значительная часть деловой программы «Кинотавра» будет посвящена сериалам и деятельности онлайн-платформ. В её рамках состоится питчинг сериальных проектов.
Участники секции смогут посетить мастер-класс известного агента Ричарда Кука, который занимается продвижением многих популярных европейских и американских актёров. В мероприятии примет участие кастинг-директор Мануэль Пуро. Александр Роднянский ожидает, что этот мастер-класс поможет понять российским кинематографистам, как построить международную карьеру.
Также в программе фестиваля — показ пилотных эпизодов сериалов от шести российских онлайн-платформ: «Везёт» (IVI), «Идентификация» (Premier), «Манюня» (Okko) «Последний министр» (второй сезон, «Кинопоиск HD»), «Самка богомола» (Start) и «Товарищ майор» (KION).