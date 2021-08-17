«Герда», «Медея» и капитан Волконогов: «Кинотавр» объявил программу фестиваля

С 18 по 25 сентября в Сочи пройдёт 32-й «Кинотавр». В основную программу фестиваля вошли 15 фильмов: «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Герда» Натальи Кудряшовой, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Медея» Александра Зельдовича и другие. Откроет смотр документальная лента Петра Шепотинника «Нас других не будет». Фильмом закрытия станет драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Председателем жюри избрана актриса Чулпан Хаматова.

Во вторник, 17 августа, президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева объявили программу 32-го смотра, который пройдёт в Сочи с 18 по 25 сентября. Фестиваль откроет документальная картина журналиста и режиссёра Петра Шепотинника «Нас других не будет». В основу фильма легли записанные автором интервью и диалоги с Сергеем Бодровым — младшим и Алексеем Балабановым.

«Идея заново осмыслить феномен личности Сергея Бодрова — младшего принадлежит продюсерам Евгению Никишову и Валерию Федоровичу. Вместе мы решили отправиться в это непростое путешествие. О Сергее рассказывают близкие друзья и соратники — продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов, а также… сам Сергей Бодров — младший и режиссёр Алексей Балабанов, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» обрели всенародную славу на сломе 2000-х», — говорит Пётр Шепотинник.

Для закрытия фестиваля выбрана драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» о жизни в шахтёрском городке в Северной Осетии, удостоенная премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Жюри основного конкурса фестиваля возглавит актриса Чулпан Хаматова. Вместе с ней выбирать лауреатов будут режиссёр Пётр Буслов, сценарист Олег Маловичко, актёр Пётр Фёдоров, продюсер Пётр Ануров, оператор Юрий Никогосов и киновед Лилия Немченко.

Комиссия смотра в этом году получила рекордные 104 заявки (60 — от дебютантов) на участие в конкурсе. Из них 15 прошли отбор. Как отметила Ситора Алиева, в числе претендовавших проектов было немало игровых картин, снятых в документальном стиле и максимально приближенных к реальности. Также среди тенденций этого года она назвала заметное влияние сериальной продукции на кинокартины.

«Мы немало получили работ, которые несут в себе стилистику и особенности сериальности», — говорит Ситора Алиева.

В то же время кинематографисты продолжают выбирать для своих проектов классические формы. По словам программного директора, в этой стилистике предпочитают работать многие молодые режиссёры.

За награды в основном конкурсе «Кинотавра» поборются шестеро дебютантов в игровом полном метре. Среди них — Любовь Мульменко, известная как сценарист таких картин, как «Про любовь. Только для взрослых», «Верность» и «Как меня зовут». Её первой режиссёрской работой стала лента «Дунай» о взаимоотношениях москвички с возлюбленным из Сербии.

Кадр из фильма «Общага»

© kinopoisk.ru

Ещё один дебютант — известный оператор Роман Васьянов, работавший над картинами «Отряд самоубийц», «Ярость» и «Стиляги». Его режиссёрский проект «Общага» — драматическая лента о жизни студентов свердловского общежития в середине 1980-х, снятая по роману Алексея Иванова «Общага-На-Крови».

«После прочтения книги Алексея Иванова у меня появилась мысль, что я хочу снять этот фильм, настолько меня тронула эта история. Мне нравилось, что действие разворачивается в одном помещении,— общаге — и одновременно сразу рассказывает о многих человеческих страстях, любви, предательстве и дружбе», — рассказал Роман Васьянов.

Документалист Евгений Григорьев представит драматический триллер «Подельники», основанный на реальных событиях. Главный герой фильма — 10-летний мальчик, оставшийся без отца и решивший отомстить за его смерть. Также свои первые режиссёрские игровые полнометражные проекты представят Евгений Марьян («Молоко птицы»), Лена Ланских («Ничья») и театральный постановщик Виктор Рыжаков («День Мёртвых»).

Среди более опытных участников 32-го «Кинотавра» — участник прошлогоднего смотра Григорий Добрыгин с фильмом «На близком расстоянии», режиссёр сериала «Подкидыш» Антон Борматов с драмой «Владивосток», Александр Зельдович («Медея»), Владимир Мункуев («Нуучча»), Кирилл Соколов («Оторви и выбрось») и Сергей Осипьян («Портрет незнакомца»).

«Фильм «Портрет незнакомца» — это взгляд современного человека на абсурдную и по-своему обаятельную жизнь советского общества 70-х. Взгляд, давно уже лишённый идеологической предвзятости, ироничный и немного завистливый. Снимая историю с большим количеством персонажей и сложной сюжетной линией, мы самонадеянно стремились сложить эту мозаику в объективную и увлекательную картину», — рассказывает Сергей Осипьян о своей картине.

Кадр из фильма «Герда»

© kinopoisk.ru

Лауреатка Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Человек, который удивил всех» Наталья Кудряшова представит в Сочи драматическую ленту «Герда» о девушке, которая надеется заработать денег и выбраться вместе с мамой из жизни на периферии. Кудряшова выступила в картине режиссёром и сценаристом. Ранее фильм был представлен на кинофестивале в Локарно.

«Мне будет очень приятно показать «Герду» на «Кинотавре», который является главной площадкой смотра российского кино. Я хотела бы, чтобы кино было воспринято так же глубоко, как на фестивале в Локарно. Мы получили хороший фидбек и от зрителей, и от членов жюри, например, от Гаспара Ноэ, и от организаторов фестиваля. Потрясающие слова были сказаны и про актерскую работу, и про операторскую, и про команду в целом. Надеюсь, на «Кинотавре» наше кино будет воспринято так же тепло и будет понят основной месседж», — говорит Наталья Кудряшова. Она подчеркнула, что её фильм «очень многослойный, и каждый человек может вынести из него разные смыслы».

Лауреаты «Кинотавра» 2013 года за лучший дебют («Интимные места») Наташа Меркулова и Алексей Чупов в этом году привезут на смотр драматический триллер «Капитан Волконогов бежал». Также их лента участвует в этом году в основной программе Венецианского кинофестиваля.

Николай Хомерики («Селфи», «Ледокол») покажет свой новый фильм «Море волнуется раз» о молодых возлюбленных, которым придётся разобраться в своих чувствах после знакомства с таинственной супружеской парой.

Для участия в конкурсе короткого метра в этом году пришло 503 заявки. Среди них были фильмы из ряда крупных зарубежных киношкол, базирующихся в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Кёльне и Лодзи. В секцию вошло 26 проектов. судейскую коллегию конкурса возглавляет актриса Игнеборга Дапкунайте. Также в составе жюри — актёр Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарёв и кинокритик Егор Москвитин.

Кадр из фильма «Купе №6»

© kinopoisk.ru

В рамках 32-го «Кинотавра» пройдут показы двух фильмов, не вошедших в конкурсные программы. Лента «Купе №6», снятая в копродукции России, Финляндии, Германии и Эстонии, была удостоена Гран-при жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году. В фильме рассказывается о попутчиках поезда Москва-Мурманск, которым их встреча помогла разобраться в собственных чувствах. Главные роли исполнили Юра Борисов и Сейди Хаарла.

Фильм Владимира Битокова «Мама, я дома» также будет представлен в новой программе Венецианского смотра 2021 года — «Горизонты Экстра». В ролях — Юра Борисов и Ксения Раппопорт.

Значительная часть деловой программы «Кинотавра» будет посвящена сериалам и деятельности онлайн-платформ. В её рамках состоится питчинг сериальных проектов.

Участники секции смогут посетить мастер-класс известного агента Ричарда Кука, который занимается продвижением многих популярных европейских и американских актёров. В мероприятии примет участие кастинг-директор Мануэль Пуро. Александр Роднянский ожидает, что этот мастер-класс поможет понять российским кинематографистам, как построить международную карьеру.

Также в программе фестиваля — показ пилотных эпизодов сериалов от шести российских онлайн-платформ: «Везёт» (IVI), «Идентификация» (Premier), «Манюня» (Okko) «Последний министр» (второй сезон, «Кинопоиск HD»), «Самка богомола» (Start) и «Товарищ майор» (KION).