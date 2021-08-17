«Докажем обоснованность всех заявлений»: Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году

Против американского музыканта и лауреата Нобелевской премии Боба Дилана выдвинуты обвинения в изнасиловании. Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что неоднократно подвергалась насилию в период с апреля по май 1965 года (тогда ей было 12 лет). По её словам, артист давал ей алкоголь, наркотики и использовал свой звёздный статус, чтобы завоевать её доверие. Также она обвинила Дилана в угрозах, рукоприкладстве и доведении до нервного расстройства. Представитель Боба Дилана заявил, что «заявление 56-летней давности не соответствует действительности».

Американского артиста и лауреата Нобелевской премии Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии. Иск подала жительница Коннектикута, известная в прессе под инициалами Джей Си (J. C.). Она утверждает, что музыкант неоднократно насиловал её в течение шести недель в период с апреля по май 1965 года. На тот момент истице было 12 лет, а артисту — 23—24 года.

По данным The Guardian, в заявлении говорится, что Дилан «использовал свой статус музыканта, чтобы «обработать» Джей Си, завоевать её доверие и получить над ней контроль, что являлось частью его плана по её растлению и сексуальному насилию» в отношении её.

Согласно жалобе, Дилан давал пострадавшей алкоголь и наркотики и «установил с ней эмоциональную связь», чтобы «раскрепостить её с целью совершения над ней сексуального насилия». Утверждается, что некоторые из предполагаемых инцидентов произошли в номере артиста в знаменитом отеле «Челси» в Нью-Йорке.

Также Джей Си утверждает, что Дилан угрожал ей физической расправой, бил, держал взаперти и умышленно доводил до нервного расстройства. Последствия травмирующего опыта она переживает по сей день. Теперь Джей Си требует компенсации за причинённый ущерб, размер которой должен определить суд присяжных.

«Иск говорит сам за себя. Мы докажем обоснованность всех заявлений в суде. Иск был подан после проведения серьёзного расследования и тщательной проверки фактов, и нет никаких сомнений, что она была с ним в отеле «Челси», — сказал адвокат Джей Си Дэниел Айзекс в беседе с CNN.

Представитель Боба Дилана, в свою очередь, заявил, что «заявление (о преступлении. — RT) 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно оспариваться».

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман) начал выступать в конце 1950-х. Вскоре он заключил контракт с Columbia Records и выпустил альбомы, которые принесли ему первую известность. За всю свою карьеру вышло 39 дисков Дилана. Его творчество охватывает множество музыкальных направлений, в том числе рок-н-ролл, фолк и блюз. Боб Дилан был 38 раз номинирован на премию «Грэмми» и удостоился десяти статуэток. В 2016 году артист получил Нобелевскую премию по литературе за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

Заявление Джей Си было подано в пятницу, накануне истечения двухлетнего периода, выделенного для обращения в суд граждан США, которые стали жертвами сексуального насилия в детстве. Иск могли подать все пострадавшие независимо от того, как давно было совершено преступление.

За прошедшее время в суд поступили и другие резонансные жалобы. Так, актёра Оратио Санса обвинили в том, что около 20 лет назад он оказывал знаки внимания 15-летней поклоннице, поил её алкогольными напитками, а позднее, когда девушке было 17, трогал против её желания. Также артист якобы вовлекал девушку в откровенные переписки и просил её прислать фотографии сексуального содержания. Истица утверждает, что из-за этого она впала в депрессию, один раз ей потребовалась госпитализация.

Также девушка заявила, что Оратио Санс в 2019 году отправлял ей сообщения с извинениями, где говорил, что изменился, и выражал желание загладить вину. Адвокат артиста отверг все обвинения и рассказал, что, прежде чем пойти в суд, девушка потребовала у его подзащитного $7,5 млн.

Ещё один иск был подан в адрес Ники Минаж и её мужа Кеннета Петти американкой Дженнифер Хаф.

В 1994 году, когда Хаф было 16 лет, она познакомилась с Петти на автобусной остановке в Куинсе, Нью-Йорк. Хаф рассказывала, что Петти подошёл к ней с ножом и отвёл в соседний дом, где напал на неё. Молодого человека, которому тогда тоже было 15—16 лет, задержали. Он признал свою вину в попытке изнасилования и был арестован на четыре с половиной года.

Теперь Дженнифер Хаф обвиняет Минаж и Петти в преследовании и запугивании: по её словам, пара неоднократно пыталась убедить её сделать заявление, отрицающее факт преступления. Хаф также заявила, что за это ей предлагали денежные вознаграждения и помощь с переездом в Лос-Анджелес.

В иске говорится, что женщина не работает с мая 2020 года из-за тяжёлой депрессии, паранойи, а также из-за вынужденных постоянных переездов, вызванных преследованиями и угрозами со стороны Минаж, Петти и их соратников. Обвинительница требует артистов возместить ей понесённые убытки.