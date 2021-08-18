«Босс-молокосос 2» и история Теда Банди: главные кинопремьеры недели

В российский прокат выходит мультфильм «Босс-молокосос 2» — продолжение популярной ленты 2017 года. По сюжету уже взрослые Тед и Тим превращаются в детей и пытаются спасти мир от армии злобных младенцев. В числе премьер — две криминальные картины. Фильм «Охотник за разумом. Схватка» основан на реальных событиях и охватывает последние годы жизни серийного убийцы Теда Банди. Героями «Кодекса киллера» стали наёмники в исполнении Мэгги Кью и Майкла Китона. Также на экранах — документальный фильм о спорте и природе «Перезагрузка».

«Босс-молокосос 2» (The Boss Baby: Family Business)

Спустя четыре года после премьеры кассовой анимационной ленты «Босс-молокосос» студии DreamWorks Animation на экраны выходит её продолжение. По сюжету главные герои первой части Тим и Тед — уже взрослые и ведут совершенно разный образ жизни. Первый воспитывает ребёнка, второй руководит хедж-фондом. Братья отдалились друг от друга, однако им приходится объединиться, когда в их жизни появляется новый ребёнок-босс. Благодаря новой разработке компании «Бэйби-Корп» Тед и Тим вновь станут детьми и примут участие в спасении мира от армии злобных малышей.

Фильм уже вышел в прокат в ряде стран и был прохладно встречен критиками. Его рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет всего 47%. Эксперты называют картину вторичной, а эпизоды, призванные донести идею о важности семьи — неискренними. Впрочем, большинству зрителей лента понравилась. В частности, они хвалят шутки, анимацию, увлекательный сюжет и озвучку: в англоязычной версии главные герои говорят голосами Алека Болдуина и Джеймса Марсдена.

«Охотник за разумом. Схватка» (No Man of God)

В основу фильма Эмбер Роуз Сили легли настоящие стенограммы разговоров сотрудника ФБР Билла Хагмайера с серийным убийцей Тедом Банди в период с 1984 по 1989 год. В картине подробно рассказывается о сложных отношениях, которые сложились между главными героями, когда Банди находился в камере смертников. Хагмайер принял участие в работе над проектом в качестве исполнительного продюсера. В ленте его сыграл Элайджа Вуд, а роль Теда Банди досталась Люку Кирби.

«Знаете, в комнате два человека ведут этот разговор, как будто шахматную партию, — но при этом и формируя друг с другом связь на человеческом уровне», — говорил о проекте Элайджа Вуд.

Банди совершал свои преступления 1970-х. Он жестоко убил не менее 30 человек, и в 1989 году был казнён. По мотивам его жизни снято множество фильмов. Среди них — «Потрошитель» с Майклом Рейли Бурком, «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном и «Убийства на реке Грин» с Кэри Элвесом.

«Кодекс киллера» (The Protégé)

Режиссёром криминального триллера «Кодекс киллера» выступил постановщик таких громких проектов, как «Казино Рояль», «Иностранец» и «Маска Зорро» Мартин Кэмпбелл. В центре сюжета его новой картины — опытная наёмница Анна в исполнении Мэгги Кью («Никита»). Когда жестоко убивают её наставника Муди (Сэмюэл Л. Джексон), героиня клянётся отомстить. Ради этого она вынуждена сотрудничать ещё с одним убийцей — Рембрандтом (Майкл Китон), которого с Анной связывает некая тайна.

Создатели ленты наполнили её множеством сложных трюков, в которых участвует и главная героиня. По словам режиссёра, практически все выполнила сама Мэгги Кью.

Над сценарием фильма трудился Ричард Уэнк, ранее приложивший руку к созданию ряда популярных боевиков. Среди них — «Механик», «Великий уравнитель», «Неудержимые 2» и другие.

«Перезагрузка» (Reset)

Героями документального фильма Тьерри Донара «Перезагрузка» стали несколько молодых спортсменов. Они выбрали для себя разные виды спорта, однако всех их объединяет одно — экстрим и близость к природе. Зрители смогут понаблюдать за приключениями спидглайдеров, сноубордистов, сёрферов и фридайвера.

Как пишет автор The Guardian Кэт Кларк, в фильме красивейшие кадры сочетаются с захватывающими эпизодами, знакомящими аудиторию с четырьмя видами спорта. Недостатком фильма, по мнению журналистки, стало решение Донара посредством своего проекта донести до зрителей некоторые мысли, связанные с проблемами экологии.

«Раздражает то, как Донар добавил безвкусного эко-посыла: в начале и в конце (фильма. — RT) французский актёр Венсан Кассель зачитывает небольшой текст с пустопорожними словами о том, как все мы можем научиться чему-нибудь о жизни в простоте и близости к природе. Эти кругосветные путешественники не испытывают того же чувства вины и смятения, как многие из нас, когда летят на уничтожающих планету самолётах туда, где будут ближе к природе? Мне было бы куда интереснее с пристрастием расспросить этих отчаянных ребят о том, что выводит их так далеко за рамки обычного опыта и подводит так близко к пропасти», — пишет Кларк.