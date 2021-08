Уникальная идея и много юмора: как мультсериал «Маша и Медведь» стал самым востребованным в мире шоу для детей

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» занял первую строчку в мировом рейтинге контента для детей дошкольного возраста. Проект обошёл такие шоу, как «Улица Сезам», «Щенячий патруль» и «Свинка Пеппа». Мультсериал переведён на 43 языка и доступен во многих странах. О причинах его успеха RT рассказали в студии Animaccord.

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» студии Animaccord возглавил мировой рейтинг контента для детей дошкольного возраста, составленный агентством Parrot Analytics. При формировании рейтинга учитывались данные по просмотрам более 10 тыс. шоу как на официальных, так и на пиратских площадках во всех странах мира, а также количество поисковых запросов и упоминаний проектов в соцсетях. В ходе мониторинга использовались данные за последние два месяца.

Как отметили в Animaccord, сериал «Маша и Медведь» обошёл такие популярные зарубежные проекты, как «Улица Сезам», «Щенячий патруль» и «Свинка Пеппа». По мнению представителей студии, мультфильм добился столь высоких результатов прежде всего благодаря теме семейных взаимоотношений, которая легла в основу проекта.

«В первую очередь нужно понимать, что в основе мультсериала — уникальная идея об отношениях родителя и ребёнка. Она понятна каждому зрителю вне зависимости от возраста, культуры и происхождения. В каждом эпизоде Маша познаёт мир вокруг себя, а старший товарищ Мишка с такой, скажем так, родительской теплотой и заботой направляет её на этом нелёгком пути. При этом мультсериал сохраняет яркость и динамичность сюжета, а «гэговость», включающая уморительные ситуации, смешные детские фразы и фокусы, делает его по-настоящему увлекательным как для детей, так и для взрослых», — рассказали RT в пресс-службе компании.

Запуск сериала «Маша и Медведь», вдохновлённого русской народной сказкой, состоялся в январе 2009 года. К настоящему моменту проект насчитывает пять сезонов, переведён на 43 языка и транслируется во многих странах. Премьера одного из его эпизодов прошла на Международной космической станции.

Мультсериал перерос в крупную франшизу, включающую спин-оффы, видео- и настольные игры, игрушки и многое другое. По данным исследовательского агентства Kidz Global на весну 2021 года, «Маша и Медведь» — один из самых популярных развлекательных брендов для детей на европейском, ближневосточном и африканском рынках.

Поклонников у сериала особенно много в Италии, где он обрёл популярность вскоре после премьеры. Как отмечают в Animaccord, там в одном из парков аттракционов даже воссоздали мир «Маши и Медведя».

«Затем мы постепенно начали появляться на главных телеканалах и VOD-площадках Европы, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Весь регион Ближнего Востока очень полюбил Машу — мы предполагаем, что здесь роль мог сыграть платочек Маши. В Индонезии родители начали называть девочек Машами. В Бразилии на знаменитых в стране карнавалах дети и родители одеваются в Машу и Медведя. В общем и целом нам безгранично приятно наблюдать такую любовь к нашим персонажам уже на протяжении стольких лет на всех континентах Земли», — рассказали в компании.

© Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Сериал «Маша и Медведь» доступен на YouTube, где на его официальный русскоязычный канал подписаны более 35 млн пользователей. В начале 2010-х мультфильм появился и на других крупных международных площадках, а спустя несколько лет — на Netflix.

В 2016 году серия мультфильма «Маша + каша» стала одним из 17 роликов, которым удалось набрать на YouTube более миллиарда просмотров, а в 2018-м эпизод преодолел планку 3 млрд. Позднее серия попала в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. На тот момент эпизод входил в пятёрку самых популярных видео на платформе за всю историю. К настоящему моменту мультфильм занимает шестую строчку. Более высокими результатами могут похвастаться танцевальный ролик Baby Shark, клип Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, анимация Johny Johny Yes Papa, а также музыкальные видео Shape of You Эда Ширана и See You Again Уиза Халифы и Чарли Пута.

В мае 2020 года мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в пятёрку самых востребованных проектов для детей в период пика пандемии коронавирусной инфекции. Российская лента заняла четвёртую строчку. В тройке лидеров — «Свинка Пеппа», «Губка Боб квадратные штаны» и «Звёздные войны: Войны клонов».

Аудитория хвалит в том числе универсальный сюжет «Маши и Медведя» и юмор. Американское издание Animation Magazine включило автора мультфильма Олега Кузовкова в список инноваторов в анимации за вклад его работы в развитие индустрии. Сам проект входит в перечень «250 телешоу, которым суждено стать классикой», составленный журналом. Также лента удостоена премии Kidscreen Awards и других престижных наград.

В Animaccord рассказывают, что сейчас студия работает над внедрением новых технологий и улучшением качества продукции.

«Летом 2020 года мы представили новый сезон «Маши и Медведя», ставший первым в истории российской сериальной анимации проектом, произведённым в 4К–разрешении, в котором ранее выходили на экраны исключительно полнометражные проекты ведущих зарубежных студий», — приводят пример в компании.

Также студия в рамках франшизы готовит проекты в новых форматах, которые позволили бы использовать новые сюжеты, локации и героев. В ближайшие годы планируется выпуск четырёх тематических анимационных лент продолжительностью около 22 минут. Первая из них — «Маша и Медведь: Повелитель льда» — будет готова к новогодним праздникам 2022-го. Также анонсирован полнометражный фильм «Маша и Медведь». Ожидается, что он выйдет к 2025 году.