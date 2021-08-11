Точность и краткость: тест RT о прозе Пушкина

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Александр Сергеевич Пушкин не только солнце русской поэзии, но и один из основоположников отечественной художественной литературы. Он оказал огромное влияние на формирование русского романа и творил в разных жанрах — от исторического до мистического и приключенческого. Хорошо ли вы знаете Пушкина-прозаика? Пройдите тест RT и проверьте себя.
Точность и краткость: тест RT о прозе Пушкина
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