Броская картинка и жизнеутверждающий подтекст: чего ждать от «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом

На экраны российских кинотеатров выходит фантастический боевик Шона Леви «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Звезда «Дэдпула» играет банковского служащего по имени Парень, который однажды узнаёт, что живёт внутри видеоигры. Более того, оказывается, что Парень — неигровой персонаж без истории и каких-либо возможностей. Ему предстоит изменить положение вещей и спасти виртуальный мир.

В четверг, 12 августа, в российский прокат выходит фантастический комедийный боевик «Главный герой» режиссёра Шона Леви, известного по картине «Живая сталь» и фильмам серии «Ночь в музее». Над сценарием работали Мэтт Либерман («Скуби-Ду!», «Рождественские хроники») и Зак Пенн. Последний ранее приложил руку к созданию ряда громких фантастических лент, среди которых — «Мстители», «Первому игроку приготовиться», «Невероятный Халк» и «Люди Икс 2».

Главная роль в «Герое» досталась Райану Рейнольдсу. Он сыграл Парня — бесконечно оптимистичного и несколько наивного банковского служащего. Каждый день жизни Парня ничем не отличается от предыдущего. Неизменными остаются и предпочтения героя, а денег на его банковской карте, несмотря на постоянную работу, больше не становится. Парень не придаёт этому значения и продолжает радоваться существованию до тех пор, пока не встречает девушку своей мечты — Molotov Girl (Джоди Комер). Герой следует за ней и вскоре узнаёт, что окружающий его мир — не то, чем кажется.

Выясняется, что Парень живёт внутри жестокой компьютерной игры в жанре шутер «Фри Сити». При этом он — неигровой персонаж (NPC) не имеющий своего сюжета и созданный лишь чтобы виртуальная реальность казалась более убедительной.

С помощью Molotov Girl (в реальности девушку, которая за неё играет, зовут Милли) Парень узнаёт о правилах и тонкостях программы и решает изменить свою однообразную жизнь. Ещё больше рутину разбавит необходимость помочь Милли: та считает, что Антван, глава выпускающей «Фри Сити» компании, незаконно использовал код, написанный девушкой и её другом. Парень и Molotov Girl попытаются найти доказательства кражи внутри игры.

В первую очередь «Главный герой» захватывает внимание зрителя благодаря обилию красочных визуальных эффектов и экшен-сцен. Основная часть фильма разворачивается внутри игры, мир которой выглядит очень живым и ярким — особенно в контрасте с более серой реальностью. Всё, от солнечных кадров и неоновых вывесок до броских и детально продуманных персонажей, в том числе второстепенных, лишь усиливает этот эффект. Лента Леви, определённо, — одна из тех картин, которые стоит смотреть на большом экране, а ещё лучше — в 3D. Только так удастся в полной мере оценить всю красоту кадра и прочувствовать эффект присутствия, возникающий в некоторых наиболее динамичных сценах.

Кадр из фильма «Главный герой»

© kinopoisk.ru

Очарователен и главный герой. На протяжении почти двух часов зритель отслеживает рост Парня от позитивного, наивного и примитивного (но по-своему очаровательного) служащего до самого настоящего супергероя — пусть и лишённого суперспособностей.

Райан Рейнольдс, ранее уже продемонстрировавший комедийный талант в боевиках о Дэдпуле, не менее органичен в образе Парня. Этот герой Рейнольдса не такой дерзкий и циничный, но своей харизмой, на которой держится добрая половина смешных моментов, ничуть не уступает Дэдпулу.

На высоте и остальные задействованные в фильме актёры, а особенно среди них выделяются Тайка Вайтити и Ченнинг Татум. На долю этих артистов пришлось немного сцен, однако каждое их появление на экране незабываемо и комично с первой до последней секунды — всё благодаря продуманным шуткам и очень точной и эмоциональной игре. Вайтити досталась роль антагониста Антвана, который из-за своих неповторимых ужимок одновременно и отвратителен, и смешон. Татум предстал на экране в образе одного из самых сильных и опасных игроков «Фри Сити», внезапно оказавшегося поклонником Парня. Кажется, что единственный длинный эпизод с участием Татума после фанатской истерики его персонажа уже ничего не сделает смешнее — пока тот не решает исполнить зажигательный танец.

Несмотря на довольно ограниченный жанр, «Главный герой» получился многослойным.

С одной стороны, в фильме представлен новый супергерой, способный показать положительный и вдохновляющий пример юной аудитории. Его поступками авторы фильма будто бы намекают: можно добиться успеха в жизни, не прибегая к грубости и жестокости, не идя по головам, а ежедневно совершая добрые и бескорыстные поступки, направленные на помощь окружающим и способные сделать мир хоть немного лучше. Правда, фильм в российский прокат выходит с рейтингом 16+, что не предполагает присутствия детей среди зрителей, а для взрослых эти идеи доносятся в слишком утрированном ключе. Впрочем, в ряде стран возрастная планка значительно ниже, что объяснимо: даже самые жестокие сцены фильма сняты достаточно аккуратно и сдержанно.

Кадр из фильма «Главный герой»

© kinopoisk.ru

Также в картине присутствуют ненавязчивые романтические линии, гармонично вплетённые в общий сюжет и позволившие сделать фантастический боевик довольно душевным. При этом заданное настроение подобные повороты не меняют, и фильм не превращается в нудную сентиментальную мелодраму.

Отдельным достоинством сюжета стала проработка технических моментов, связанных с представленной на экране игрой. Сценаристы фильма ответили на большинство возможных вопросов зрителей и объяснили различные моменты, в том числе главный — почему вообще возможна подобная самодеятельность NPC. Всё это вылилось в увлекательный детективный сюжет.

Наконец, за этой яркой и легкомысленной комедией кроется философский подтекст. Неигровые герои программы открывают для себя новые возможности и стремятся сначала ненавязчиво, а ближе к концу прямым текстом донести до зрителя, что абсолютно никто не обязан идти по течению: каждый может перестать быть «зрителем собственной жизни», способен стать кем захочет и изменить мир.

Эти темы затрагиваются в фильме неоднократно, однако раскрываются очень поверхностно. Кому-то из зрителей может не хватить в «Главном герое» глубины и более тонкой проработки поднятых философских вопросов — однако стоит признать, что уместить подобное в и без того насыщенном сюжете сложно. Прежде всего лента Шона Леви — развлекательный комедийный боевик, который если не вдохновит зрителя на важные перемены, то с большой вероятностью обеспечит ему весёлое времяпрепровождение и хорошее настроение.