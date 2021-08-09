Божественный образ: тест RT о русских и зарубежных иконах

Иконопись — заметная часть русской культуры. Работы Андрея Рублёва, Дионисия, Феофана Грека и других мастеров известны далеко за пределами России. Этот вид церковного искусства распространён как в католицизме, так и в других православных конфессиях. Сможете ли вы по изображению отличить русскую икону от зарубежной? Проверьте себя с тестом RT.

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