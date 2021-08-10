Райан Рейнольдс против видеоигры и музыкальная драма об эгоцентризме: что смотреть в кино

Самая ожидаемая премьера недели в российском прокате — комедийный фантастический фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом. Звезда «Дэдпула» играет банковского служащего, который узнаёт, что живёт внутри видеоигры. Также на больших экранах можно будет увидеть мюзикл Леоса Каракса «Аннетт», открывавший 74-й Каннский кинофестиваль. Главные роли в картине исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер. Среди прочих релизов недели — американо-сербский триллер «Не дыши 2» и приключенческая лента для семейной аудитории «Феодосийская сказка» от российских кинематографистов.

«Главный герой» (Free Guy)

В фантастической ленте «Главный герой» звезда «Дэдпула» и «Предложения» Райан Рейнольдс предстанет в привычном комедийном амплуа. Рейнольдс сыграл Парня — обыкновенного банковского служащего, каждый день которого ничем не отличается от предыдущего. Однажды Парень узнаёт, что живёт внутри жестокой видеоигры. Кроме того, он неигровой персонаж, из-за чего его желания, интересы, привычки, возможности и достижения остаются неизменными. Тогда герой решает перевернуть свою однообразную жизнь и придумать собственную историю. Однако с намерениями Парня не согласен глава компании, распространяющей игру, — Антван в исполнении Тайки Вайтити. Антван решает удалить мятежника из программы.

Несмотря на то что основное действие фильма разворачивается внутри видеоигры, режиссёр Шон Леви («Живая сталь», «Ночь в музее») считает, что история Парня универсальна.

«Речь идёт об изменении мышления, которого, как мне кажется, жаждем все мы. Возможно, наша жизнь может быть больше того, что нам дано. Может быть, жизнь не обязательно должна быть чем-то, что просто случается со мной? Может быть, это что-то, что я сам могу создавать и определять? Быть может, я могу переписать свою историю по ходу дела. Мне кажется, это основное и универсальное человеческое желание», — говорит постановщик.

Фильм насыщен как зрелищными спецэффектами, с помощью которых кинематографисты стремились показать компьютерную игру изнутри, так и традиционными экшен-сценами.

«Аннетт» (Annette)

В центре сюжета драматического мюзикла Леоса Каракса — стендап-комик (Адам Драйвер) и оперная певица (Марион Котийяр). У них рождается дочь Аннетт — загадочная девочка с исключительной судьбой. С появлением ребёнка жизнь главных героев радикально меняется.

Основные темы фильма — эгоцентризм и зависть, которую испытывает герой Драйвера из-за того, что его возлюбленная достигла лучших результатов в карьере.

«(Фильм. — RT) повествует об опасностях самолюбования и о том, каким парадоксальным образом подобная зацикленность на себе может быть причиной как успеха, так и неудач. О той жажде, которая движет амбициозными людьми, а также о том яде, который постепенно разрушает всё, чего они достигли», — пишет автор Variety Питер Дебрюдж.

При работе над фильмом Драйвер и Котийяр самостоятельно исполняли вокальные партии. Интересно, что песни записывали не в студии, а прямо на площадке, что стало серьёзным вызовом для артистов.

«В нашем фильме была живая запись, что означало, что каждое движение тела отражалось на звуке пения, и мы записывали много сцен, когда мы пели вживую. Я тренировалась петь в активном движении: когда бежала, шла или наклонялась. Вы представить себе не можете, как это трудно — петь, изображая, что куришь сигарету», — рассказала Марион Котийяр.

В июле 2021 года лента Леоса Каракса открыла Каннский кинофестиваль. Фильм был встречен пятиминутными овациями, а впоследствии удостоен наград за лучшую режиссуру и работу композитора. Рейтинг «свежести» картины на портале Rotten Tomatoes составляет 69%. Зрители оценили её выше — на 87%.

«Не дыши 2» (Don't Breathe 2)

Во второй части триллера «Не дыши» Стивен Лэнг возвращается к роли Нормана Нордстрома, слепого ветерана войны в Персидском заливе. Действие ленты разворачивается спустя примерно пять лет после событий первого фильма. Нордстром живёт в глуши и воспитывает девочку, осиротевшую после пожара. Ему предстоит вновь встретиться с бандитами. На сей раз преступники охотятся за подопечной главного героя.

Как отмечает автор портала Screenrant Линдси Дерош, Нордстром, в первом фильме представленный злодеем, на этот раз, вероятно, будет изображён в более благоприятном свете.

«Сюжет фильма «Не дыши 2» заставляет зрителей задаться вопросом, действительно ли история Нордстрома — это трагичная история о превращении жертвы в злодея или же он стал этаким героем, который искупает некоторые свои грехи. Это спорный вопрос, учитывая, через что он заставляет пройти убийцу своей дочери, а ещё то, чего он пытался достичь относительно ребёнка — «замены» дочери, и то, что он собирался использовать Роки для тех же репродуктивных целей, прежде чем ей удалось сбежать», — отмечает Дерош.

Первая часть истории вышла в прокат в 2016 году и собрала более $157,8 млн при бюджете в $9,9 млн.

«Феодосийская сказка»

Мальчик Митя и его папа приезжают в Крым к дедушке. Там Митя находит книгу, с помощью которой попадает в волшебную страну Мечты. Её жители переживают тяжёлые времена. После некоторых событий они начали стремительно стареть и стали такими страшными, что теперь вынуждены носить «маски счастья». Чтобы помочь новым друзьям, Мите предстоит пережить множество опасных и захватывающих приключений.

Роли в ленте исполнили Любовь Толкалина, Николай Нечаев, Евгений Журавкин и другие.

«Для меня несколько дней съёмок были замечательной возможностью погрузиться в детство, то есть ощутить себя ребёнком и задать себе вопросы: кто ты такой в этом мире, какая у тебя мечта, а о чём ты мечтаешь по-настоящему. Эти вопросы, мне кажется, задаст себе каждый, кто посмотрит этот фильм», — предположил Журавкин.

Режиссёром фильма выступила дебютантка в полном метре Наталья Лебедева. Оператор проекта — Алишер Хамидходжаев, участвовавший в съёмках таких картин, как «Аритмия», «Все умрут, а я останусь», «Шторм» и «Жить».