Чтиво или классика: тест RT по цитатам из книг

Короткая ссылка
RT
Классическая литература — важная часть культурного кода каждого, кто вырос в России. Даже не самые большие любители чтения знают её по экранизациям и крылатым выражениям. Но высокий жанр многие любят разбавить и лёгким: любовные романы, детективы и прочая беллетристика тоже пользуются большой популярностью. Сможете ли вы отличить классику от чтива по цитате? Проверьте себя с помощью теста RT.
Чтиво или классика: тест RT по цитатам из книг
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Ritzmann

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить