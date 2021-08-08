Чтиво или классика: тест RT по цитатам из книг
Классическая литература — важная часть культурного кода каждого, кто вырос в России. Даже не самые большие любители чтения знают её по экранизациям и крылатым выражениям. Но высокий жанр многие любят разбавить и лёгким: любовные романы, детективы и прочая беллетристика тоже пользуются большой популярностью. Сможете ли вы отличить классику от чтива по цитате? Проверьте себя с помощью теста RT.
- Gettyimages.ru
- © Matthias Ritzmann
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber