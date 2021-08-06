Трагик поневоле: тест RT о пьесах Чехова

Творчество Антона Чехова широко известно и ценится не только на родине, но и за рубежом. Он не написал ни одного романа, но его короткая проза и драматические произведения читаются и переводятся на многие языки, а пьесы ставятся на театральных сценах по всему миру. Его рассказы многие помнят ещё со школы, но так ли хорошо вы знаете Чехова-драматурга? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Владимир Вяткин