Трагик поневоле: тест RT о пьесах Чехова
Творчество Антона Чехова широко известно и ценится не только на родине, но и за рубежом. Он не написал ни одного романа, но его короткая проза и драматические произведения читаются и переводятся на многие языки, а пьесы ставятся на театральных сценах по всему миру. Его рассказы многие помнят ещё со школы, но так ли хорошо вы знаете Чехова-драматурга? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
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