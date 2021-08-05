Набоков против всех: угадайте с тестом RT, кого критикует великий писатель

Многие русские литераторы активно занимались критикой и преподаванием, оценивая творчество коллег по цеху. Одним из них был Владимир Набоков, который в письмах, интервью и на лекциях часто в язвительной манере высказывал своё мнение об авторах. Сможете ли вы понять, о каком писателе или произведении идёт речь в приведённом отрывке? Проверьте себя с тестом RT.

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© Sophie Bassouls