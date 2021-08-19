От Пелевина до Кинга: новые книги августа

В конце августа в России выходит новый роман Виктора Пелевина Transhumanism Inc. Его сюжет разворачивается спустя два века после событий, описанных в произведении iPhuck-10. Также в числе ожидаемых и уже вышедших релизов в области художественной литературы — открывающая новый цикл книга Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» и роман Стивена Кинга «Позже» о юноше со сверхъестественными способностями. Об этих и других интересных книгах августа — в материале RT.

Дерек Тремейн и Полин Тремейн, «Как раскрыть убийство. Истории из практики ведущих судмедэкспертов Великобритании» («МИФ»)

Дерек и Полин Тремейн долгое время работали в отделении судебной медицины больницы в центре Лондона. Дерек успел принять участие в расследовании многих катастроф и громких убийств, в том числе — дела «рочдейлского потрошителя». Вместе с Полин они расследовали крушение судна Marchioness и катастрофу на железной дороге в Клэпхеме.

В своей книге авторы в подробностях рассказывают обо всех аспектах судебной медицины и помогают читателям получить исчерпывающее представление о том, как на самом деле ведутся расследования громких происшествий и смертей из-за трагических событий или насильственных действий. Также Дерек и Полин Тремейн делятся личными воспоминаниями, рассказывая о своих успехах, разочарованиях и чувствах во время работы с покойниками.

«Безусловно, самый необычный случай из моей практики показал, как мало требуется воды для смерти от утопления. Он произошёл до введения строгих запретов в отношении алкоголя, когда по закону ещё можно было водить машину, если человек выпил не более трёх порций и может пройти по прямой перед инспектором. Зимней ночью двое мужчин ехали домой по автомагистрали М3. На улице завывал ветер и хлестал ливень. Сидящие в машине приятели были совершенно пьяны и практически недееспособны. Тем не менее водителю удавалось придерживаться дорожного полотна. В какой-то момент пассажир попросил выпустить его в туалет. Сместившись на крайнюю полосу, водитель притормозил на обочине, а его товарищ вышел наружу. Водитель ждал, но его друг так и не вернулся в машину. В какой-то момент он устал сидеть и поехал дальше, а зайдя домой, сразу повалился на кровать. Второй мужчина так и не вернулся домой, и наутро его семья обратилась в полицию».

«Как раскрыть убийство. Истории из практики ведущих судмедэкспертов Великобритании»

© «МИФ»

Джанлука Баваньоли, Лучия Эмилия Стипари, «План Б. Истории известных людей, которые не сдались и превратили поражения в победы: от Альберта Эйнштейна и Генри Форда до Джоан Роулинг и Леди Гаги» («МИФ»)

«План Б» — одна из тех книг, которые подходят как детям, так и взрослым. В сущности, это сборник историй о людях, которые не сдались при первой же неудаче, а продолжили идти к своей цели и в результате достигли желаемого. Их имена известны: Джоан Роулинг, Чарли Чаплин, Леди Гага, Альберт Эйнштейн и другие талантливые, успешные, знаменитые на весь мир люди.

Делать, а не только мечтать. Принимать неудачи с благодарностью. Хвататься за любую возможность. Искать новые решения. Довериться делу, которое любишь — это лишь часть уроков, которые можно вынести из биографий героев этой книги.

«Стивен Спилберг снимал свой первый значимый фильм, а опыта у него было маловато. Однако даже его хватило, чтобы понять: идея использовать механическую акулу, то есть Брюса, не так хороша, как казалось изначально. На самом деле механических акул было три, но все они работали просто ужасно и стоили целое состояние. Только чтобы их сделать, потребовалось $250 тыс. (в 1974 году!). Неслучайно Спилберг назвал акул в честь своего адвоката. Брюс выглядел удручающе, постоянно требовал обслуживания и вызывал бесконечные накладки. Денег требовалось всё больше, а сроки съёмок чрезмерно затягивались. Тем не менее фильм назывался «Челюсти», и без акульей пасти было не обойтись. Режиссёр старался сохранять спокойствие и решать проблемы постепенно. Однако в съёмочной команде пошёл слух, что карьера Спилберга подошла к концу, не успев начаться».



«План Б. Истории известных людей, которые не сдались и превратили поражения в победы: от Альберта Эйнштейна и Генри Форда до Джоан Роулинг и леди Гаги»

© «МИФ»

Хосе Карлос Сомоза, «Кроатоан» («Азбука-Аттикус»)

Роман одного из самых известных испанских писателей современности Хосе Карлоса Сомозы «Кроатоан» сравнивают с работами Борхеса или Кортасара за счёт сочетания в нём науки, теологии и философии. По словам критиков, напряжённое повествование в книге вызывает целую бурю эмоций и заставляет задуматься о проблемах экологии.

Действие разворачивается в альтернативной вселенной в недалёком будущем. Планету охватила загадочная эпидемия: практически все люди, насекомые и прочие живые существа устремляются через леса, горы и города в одном направлении. Все, кто встречаются на их пути, либо присоединяются, либо тут же погибают. Эти события были предсказаны учёным, скончавшимся ещё до начала эпидемии. Выясняется, что он разослал некоторым героям сообщение, в которых зашифрована информация о том, как остановить апокалипсис. Получателям предстоит разгадать непростую загадку, поскольку послание содержат лишь одно слово — Кроатоан.

«Кроатоан». Вот это письмо, на её старом электронном адресе. Чёрные буквы шрифта Arial на красном фоне, как крик, как предупреждение. «От кого: Карлос Мандель». В параметрах сообщения указано, что кто-то запрограммировал его отправку на сегодня, на конкретное время, получатели выбраны по списку. Кармела набирает простой ответ и пересылает отправителю. Сразу же приходит оповещение: «Сообщение не может быть доставлено. Получателя с таким адресом не существует». Выходит, этот призрак не принимает ответов. Мандель мёртв, а покойные не получают писем от живых, хотя противоположный случай имел место. Страницы из Google успели загрузиться. По запросу «Кроатоан Карлос Мандель» найдено четыреста с чем-то результатов, но ни один из них при беглом просмотре не связан с высказываниями или областью интересов этолога Манделя. Открываются книги, отрывки из телепередач и цитаты с использованием слов «Кроатоан» и «Карлос», а иногда ещё и «Мандель». Но когда Кармела уточняет свой поиск: «три слова по порядку», — результатов нет».

«Кроатоан»

© «Азбука-Аттикус»

Стивен Кинг, «Позже» (АСТ)

22-летний Джейме с юмором и с высоты прожитых лет вспоминает детство, проведённое с матерью в Нью-Йорке. Оно у героя было довольно необычным: Джейме с рождения обладает способностью видеть мертвецов и разговаривать с ними. Свои способности он использовал исключительно во благо, чтобы помогать людям. Но порой даже благие намерения приводят к неприятностям. Так, призрак серийного убийцы, к которому Джейме попросила обратиться детектив, начинает преследовать и пугать мальчика.

«Позже» — очередной роман Стивена Кинга, который рискует быть экранизированным. Динамика описываемых событий как нельзя лучше подходит для кино, а сюжет держит читателя в напряжении до последнего момента.

«В тот вечер мама заказала на ужин пиццу из «Доминос». Мама пила вино, а мне сделала «Кулэйд» в награду за то, что я хорошо себя вёл на похоронах. Когда мы уже доедали пиццу, мама спросила, видел ли я миссис Беркетт в церкви. — Да. Она сидела на ступеньках у этой штуки, за которой стоял священник. — Это кафедра. А миссис Беркетт... — мама взяла из коробки последний кусочек пиццы, задумчиво на него посмотрела, положила обратно и обернулась ко мне. — Она была полупрозрачной? — Как призраки в фильмах? — Да, как призраки в фильмах. — Нет. Она была плотной, как живой человек, хотя по-прежнему в ночной рубашке. Я удивился, что её ещё видно, ведь она умерла уже три дня назад. Обычно они так долго не держатся. — Они исчезают? Просто исчезают? — мама хмурилась, словно пытаясь уложить всё в голове. Было видно, что ей неприятен этот разговор, но я был рад, что она всё-таки заговорила. Мне стало легче. — Да».

«Позже»

© АСТ

Сергей Лукьяненко, «7 дней до Мегиддо» (АСТ)

Сергей Лукьяненко погружает читателя в мир, свободный от пандемии коронавируса, ВИЧ и даже гриппа — вакцины от всех этих болезней человечеству подарили взявшие Землю под контроль инопланетяне. Заодно пришельцы предотвратили ядерную войну, отключили «вредный» для людей интернет и зачем-то разломили Луну на части.

По Москве будущего гуляет молодой сёрчер Максим — он занимается тем, что ищет на земле некие кристаллы и обменивает их на продукты и вещи. Однажды к герою обращается за помощью сестра его бывшего одноклассника Дарина, ныне — Изменённая, то есть мутант. Максим соглашается помочь, влюбляется в Дарину и оказывается в самом центре инопланетных разборок. Он попытается спасти любимую девушку (и, возможно, всё человечество).

«Когда-то давно был анекдот: «Как сделать, чтобы всё в мире стало хорошо? Есть два сценария: реалистический и фантастический. Так вот, реалистический — если к нам прилетят инопланетяне...» Так и получилось, хотя насчёт «хорошо» можно поспорить. Я тогда проснулся не сразу; если верить родителям, минут через пять после того, как по всей Москве стали выть сирены. Даже не испугался, только разозлился. Вышел из своей комнаты и обнаружил родителей на кухне. Родители пили дорогущий старый вискарь из роскошной бутылки, подаренной отцу на юбилей, которую он припрятал в баре со словами: «На свадьбе Максима открою». Меня это почему-то обидело. Телевизор над столом был включен, звук приглушён, но мигала надпись, призывающая всех жителей Москвы немедленно отправляться в ближайшее убежище. Ну и вдобавок: «Это не учебная тревога». — Война, что ли? — спросил я недоуменно. Отец кивнул. И налил виски в третий стакан. — Ты чего? — сказал я. — Пап, мам, надо в убежище! Станция метро «Арбатская» недалеко, до неё минут десять, если не спешить. В неё не всех впустят, это точка эвакуации персонала Минобороны. Но у отца есть пропуск, я знал. — Бесполезно, — ответил отец очень спокойно. — Это центр Москвы, сын. Тут никакие убежища не спасут».

«7 дней до Мегиддо»

© АСТ

Александр Иличевский, «Исландия» («Альпина Паблишер»)

Лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга» Александр Иличевский представляет свой новый роман «Исландия». В данном случае Исландия — бедный район Иерусалима, сыгравший большую роль в книге: именно там живут персонажи.

Главный герой романа решается на необычный эксперимент. В его мозг вживляют кремниевую капсулу, а некоторые функции организма заменяют готовыми алгоритмами. В надежде найти своё место на земле герой отправляется в путешествие по разным городам, от Москвы и Лос-Анджелеса, в то же время погружаясь в собственное прошлое и раскрывая историю своей семьи.

«Сестра за рулём, я рядом, с грузом суточного перелёта под глазами, мать с отцом мрачные и вымотанные. И вдруг сестра рассказывает, что, когда заказывала гроб и прочее, ей по телефону управляющий похоронной конторы сказал напоследок: «Ок, замётано, мы подадим вам белую лошадь». Едва живая, сестра не поняла сразу и не переспросила, что это за белая лошадь, при чём тут лошадь вообще, и положила трубку. Но ночью проснулась от ужаса: ей снилось, что через весь город мы везём любимую Аришу на повозке, запряжённой белой клячей. Мимо мчатся машины, Ариша сидит, свесив ноги, смеётся и качает головой: «Нет, не доедем!» Сестра подскочила, разбудила мужа, и они приехали к родителям рассказать про то, что по вине сестры хоронить Аришу мы будем на телеге. Мать, ничего не поняв, расплакалась, а отец задумался и спросил: — Хорошо. И кто из нас кучер?»

«Исландия»

© «Альпина Паблишер»

Анджела Ахола, «Скрытые мотивы: Истинные причины нашего поведения» («Альпина Паблишер»)

Название книги доктора психологии из Швеции Анджелы Ахолы говорит само за себя: автор пишет о том, почему на самом деле люди ежедневно совершают те или иные действия — сидят в социальных сетях, сравнивают себя с другими или следят за новостной повесткой.

Ахола выделяет три основных мотива: получение знаний, построение отношений и обретение наибольшего влияния. Автор объясняет, откуда берутся мотивы, как они себя проявляют и какое влияние оказывают на жизнь каждого человека. По её мнению, осознание этих вещей поможет читателям понимать себя, распознавать скрытые мотивы в поступках окружающих, верно расставлять приоритеты и планировать собственную карьеру и жизнь.

«Стадное поведение, по сути, константа для нас, людей. В этом контексте гордость за уникальность своей личности может казаться парадоксальной. Эти противоречивые силы создают внутри нас конфликт. Вы замечали, что люди в одном рабочем пространстве довольно часто выглядят более-менее одинаково? Они одеваются похожим образом и придерживаются целого ряда неписаных правил относительно того, как себя вести, что думать и во что верить. И всё же, вопреки потребности быть похожими друг на друга, мы вовсе не хотели бы прийти на вечеринку и встретить там кого-то в таком же наряде, как у нас. Или, наоборот, попасть на мероприятие и осознать: «О нет, я же вообще не так одет, как я мог настолько неправильно понять дресс-код?!» В процессе эволюции наш мозг развился как ориентированный на контакт и объединение с другими. Вероятно, именно поэтому люди — господствующий вид на планете. К сожалению, эти же эволюционные приспособления — причина того, что мы загадка для самих себя, с огромным слепым пятном в понимании, кто мы такие и как всё в нас работает».

«Скрытые мотивы: Истинные причины нашего поведения»

© «Альпина Паблишер»

Виктор Пелевин, Transhumanism Inc. («Эксмо»)

Действие нового романа Виктора Пелевина, как и у Лукьяненко, происходит в будущем. Только это будущее другое: люди получают возможность разделить сознание и тело и уйти жить в «баночное» измерение. Не все — лишь богатые и сильные мира сего. В нашей реальности, тем временем, остаётся обслуживающий персонал из бедняков и биороботов. Писатель задаётся вопросом: как станут жить люди в это странное время? Какие у них будут проблемы? Видоизменится ли человеческая любовь?

«В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но автору всё равно удаётся сказать правду о самом главном», — обещают в издательстве.