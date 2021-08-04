Где этот дом: отличите русскую архитектурную достопримечательность от зарубежной с тестом RT

Короткая ссылка
RT
Архитектурные памятники зачастую становятся символами своих городов или же яркими примерами того или иного направления в зодчестве. Вместе с тем определённые направления и стили в разные периоды становились популярными в целом ряде стран, поэтому по внешнему виду здания не всегда удаётся точно определить, в какой части света оно находится. Сможете ли это сделать вы? Проверьте себя с тестом RT.
Где этот дом: отличите русскую архитектурную достопримечательность от зарубежной с тестом RT
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить