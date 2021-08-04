Где этот дом: отличите русскую архитектурную достопримечательность от зарубежной с тестом RT
Архитектурные памятники зачастую становятся символами своих городов или же яркими примерами того или иного направления в зодчестве. Вместе с тем определённые направления и стили в разные периоды становились популярными в целом ряде стран, поэтому по внешнему виду здания не всегда удаётся точно определить, в какой части света оно находится. Сможете ли это сделать вы? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
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