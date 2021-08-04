Где этот дом: отличите русскую архитектурную достопримечательность от зарубежной с тестом RT

Архитектурные памятники зачастую становятся символами своих городов или же яркими примерами того или иного направления в зодчестве. Вместе с тем определённые направления и стили в разные периоды становились популярными в целом ряде стран, поэтому по внешнему виду здания не всегда удаётся точно определить, в какой части света оно находится. Сможете ли это сделать вы? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский