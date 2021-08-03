Царь или писатель: тест RT о цитатах монархов и литераторов

Русские писатели подарили миру много ярких афоризмов, которые известны как по литературным произведениям, так и по письмам и дневникам. Не менее запоминающиеся высказывания оставили современникам и потомкам российские императоры. Сможете ли вы отличить цитату монарха от фразы из книги или слов литератора? Проверьте себя с тестом RT.

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© Diego Mussida / EyeEm