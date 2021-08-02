Царское звание: тест RT о титуле российских императоров

Монарший титул — не только почётное звание, которое подчёркивает статус его носителя, но и перечисление тех государств и провинций, которые входили в состав империи. Ко времени правления Николая II обращение к царю могло рассказать о регионах России. Что вы знаете об упомянутых в нём землях и истории их присоединения? Проверьте себя с помощью теста RT.

© Портрет императора Николая II. Рис. Н. Я. Яш, 1896 г.