Тихоокеанский рубеж: тест RT о Курильских островах

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Курильские острова. Это вызвало протест со стороны японских дипломатов — официальный Токио не признаёт часть архипелага территорией Российской Федерации и требует пересмотра соглашений, заключённых после Второй мировой войны. Что вы знаете об истории, географии и этнографии этих территорий? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Андрей Зима