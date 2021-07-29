Тихоокеанский рубеж: тест RT о Курильских островах

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Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Курильские острова. Это вызвало протест со стороны японских дипломатов — официальный Токио не признаёт часть архипелага территорией Российской Федерации и требует пересмотра соглашений, заключённых после Второй мировой войны. Что вы знаете об истории, географии и этнографии этих территорий? Проверьте себя с тестом RT.
Тихоокеанский рубеж: тест RT о Курильских островах
  • РИА Новости
  • © Андрей Зима

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