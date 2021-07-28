Беззаконие с экрана: на показе фильма «Судная ночь навсегда» в США открыли стрельбу

Во время показа фильма «Судная ночь навсегда» в одном из кинотеатров города Корона (Калифорния, США) неизвестный открыл стрельбу. 18-летняя девушка погибла на месте, 19-летнего юношу доставили в больницу. Всего на сеанс было продано шесть билетов. Полиция устанавливает личности их владельцев. Ранее СМИ сообщали о преступлениях, в разной степени связанных с фильмами франшизы «Судная ночь».

Неизвестный открыл стрельбу во время показа фильма «Судная ночь навсегда» в кинотеатре Regal Edwards Corona Crossings в городе Корона (США, штат Калифорния). Согласно сообщениям полиции, один человек убит, ещё один пострадал.

По информации Variety, инцидент произошёл в понедельник вечером в ходе сеанса, который начался в 21:35 по местному времени. Показ продлился один час 44 минуты, в 23:45 на место без указания конкретных причин была вызвана полиция.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в результате стрельбы в кинотеатре 18-летняя Райли Гудрич скончалась на месте. Тяжёлые ранения получил 19-летний Энтони Барахас. Он был доставлен в больницу, жизнь пострадавшего в данный момент находится под угрозой. Молодые люди пришли на сеанс вместе.

Представитель правоохранительных органов капрал Тобиас Курубакалис полагает, что раненых обнаружил сотрудник кинотеатра, который вошёл в зал после окончания показа. Огнестрельное оружие на месте происшествия не найдено, однако полиции удалось обнаружить некоторые улики.

На данный момент полиция не может однозначно утверждать, что в обоих жертв стрелял третий человек. Также рассматривается версия попытки убийства и самоубийства со стороны Гудрич или Барахаса. Нет ни свидетельских показаний, ни записей с камер видеонаблюдения, которые бы указывали, что преступник стрелял в людей, а затем скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением личности стрелявшего. Всего на сеанс удалось продать шесть билетов, и полиция пытается отследить покупателей.

«В настоящее время активные поиски не ведутся, мы не располагаем информацией о подозреваемом», — подчёркивает Курубакалис.

Кадр из фильма «Судная ночь навсегда»

© Кадр из фильма «Судная ночь навсегда» (2021)

Посетительница кинотеатра, которая вместе с братом и сыном пришла на другой сеанс, рассказала NBC, что фильм остановили, а зрителей попросили покинуть кинотеатр. «Нас попросили уйти: «Произошла чрезвычайная ситуация, поскорее уходите». Мы испугались, так как совсем ничего не знали о происходящем. Нам просто было страшно», — заявила она.

Работница площадки отметила, что во время сеанса никто не слышал выстрелов. Она также подчеркнула, что в кинотеатре проверяют, что посетитель приносит с собой, но оружие по какой-то причине не обнаружили.

Руководство сети Regal Theaters выступило с заявлением, где отмечается, что со следствием осуществляется сотрудничество.

«Мы получили подтверждение, что прошлой ночью в кинотеатре Corona Crossings произошёл инцидент. В настоящее время мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами в рамках расследования. Наш главный приоритет — безопасность наших гостей и персонала», — говорится в заявлении.

Ранее произошло несколько происшествий, связанных с фильмами франшизы «Судная ночь». В октябре 2018 года в одном из ночных клубов Калифорнии проводилась тематическая вечеринка по мотивам третьей ленты серии.

Во время мероприятия семеро участников получили огнестрельные ранения. Позже полиция заявила, что инцидент некорректно называть массовым расстрелом, поскольку он начался с конфликта и драки, в которой участвовали несколько человек.

Летом 2018 года на показе картины «Судная ночь. Начало» в Техасе два зрителя подрались из-за места в кинотеатре. Один из них ударил другого ножом в живот, пострадавший выжил.

В 2016 году в Индианаполисе, штат Индиана, на тот момент 19-летний Джонатан Круз за четыре дня убил трёх человек, ограбил одного и угрожал ещё нескольким.

Незадолго до этого он отправил своей девушке сообщение о том, что проводит «зачистку»: «У меня теперь каждая ночь — судная». Это было расценено как отсылка к первому фильму франшизы. По итогам судебного разбирательства Круза приговорили к трём пожизненным заключениям.

В 2015 году некоторые СМИ сообщили, что массовые беспорядки в Балтиморе начались с призывов к «чистке» (так переводится оригинальное название фильма) в соцсетях. Пользователи действительно упоминали «чистку» в записях о ситуации в Балтиморе. Тем не менее в материалах других изданий отмечалось, что призывы не получили достаточной поддержки, чтобы считать их значимыми.

Первый фильм франшизы «Судная ночь» вышел в 2013 году. По сюжету, чтобы справиться с преступностью, безработицей и другими социальными проблемами, власти США (так называемые новые отцы —основатели) один раз в год на 12 часов позволяют гражданам безнаказанно совершать любые преступления. Пострадавшие считаются жертвами, принесёнными ради всеобщего блага. Премьера пятого фильма серии под названием «Судная ночь навсегда» состоялась летом 2021-го.