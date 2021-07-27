Императорская фамилия: тест RT о русских великих князьях

В Российской империи с 1721 по 1917 год великими князьями называли всех мужских представителей правящей династии. Этим титулом наделялись как родные братья правящего монарха, так и отдалённые родственники. Среди них были самые разные люди: писатели и учёные, министры и полководцы. Что вы знаете о носителях этого аристократического звания? Проверьте себя с тестом RT.

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