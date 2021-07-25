Центры индустрии: тест RT о промышленных городах России

В ХХ веке Россия пережила ряд кампаний по индустриализации экономики. В итоге в стране возникло несколько крупных промышленных районов. Они формировались вокруг городов, в которых строились заводы и научно-производственные предприятия. Магнитогорск известен как центр чёрной металлургии, в Нижнем Новгороде находится крупный Горьковский автозавод. Что вы знаете о промышленных центрах страны? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Александр Коркка