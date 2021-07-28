Круиз по джунглям и погоня в лесах: пять кинопремьер недели

На этой неделе в российский прокат выходит приключенческий фильм в духе «Пиратов Карибского моря» — «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Ярким актёрским составом зрителей могут привлечь и криминальные триллеры «За гранью жизни» с Брюсом Уиллисом и «Красотка на взводе», где снялись Кейт Бекинсейл и Стэнли Туччи. Также на большом экране — драма об острове сектантов «Чистое место» и лента о семейных отношениях «Родовое проклятие».

«За гранью жизни» (Out of Death)

Однажды в тихом американском лесу продажные полицейские хотели безнаказанно совершить преступление, однако их планам помешала фотограф Шеннон Мэтерс (Джейми Кинг). Быстро устранить свидетельницу стражам порядка тоже не удалось: за неё вступился бывший коп Джек Харрис в исполнении Брюса Уиллиса (герою, как это часто бывает в кино, приходится прервать заслуженный отдых и тряхнуть стариной).

Теперь Джеку и Шеннон предстоит вдвоём скрываться от преследователей и попытаться выяснить, что на самом деле произошло в лесу.

Фильм «За гранью жизни» стал дебютным для режиссёра Майка Бёрнса и сценариста Билла Лоуренса. В числе продюсеров проекта — Рэндолл Эмметт и Джордж Фурла, которые работали над картинами «Ирландец» и «Патруль».

Съёмочный период картины занял девять дней. Из-за пандемии коронавируса график пришлось пересмотреть уже в процессе работы над лентой, и сцены с участием Брюса Уиллиса отсняли всего за день.

«Круиз по джунглям» (Jungle Cruise)

Исследовательница Лили Хоутон (Эмили Блант) из Великобритании едет в джунгли Амазонки, чтобы найти растение, обладающее удивительными свойствами — оно способно вылечивать любые болезни. Вместе с ней в путешествие отправляются её брат Макгрегор (Джек Уайтхолл) и шкипер Фрэнк (Дуэйн Джонсон). Дикая природа готовит героям множество опасных приключений. Кроме того, по ходу развития сюжета раскрываются секреты загадочного дерева и выясняется, что под угрозой не только жизнь путешественников, но и будущее всего мира.

Сюжет приключенческой комедии основан на одноимённом аттракционе в тематических парках Disney. Ранее аналогичный эксперимент положил начало крупной франшизе «Пираты Карибского моря», в рамках которой вышло пять коммерчески успешных картин.

Как пишет автор Screenrant Закари Канделл, происхождение двух этих историй — не единственное сходство между ними. Журналист проводит параллель между героями Джонни Деппа и Дуэйна Джонсона, отмечая, что они оба довольно чудаковатые. Кроме того, один из антагонистов, который появится в «Круизе по джунглям», напоминает Дейви Джонса из «Пиратов Карибского моря», а в сюжете новой ленты находится немало места личным историям и взаимоотношениям персонажей, что также стало одним из сильных сторон франшизы 2000-х и 2010-х.

«Красотка на взводе» (Jolt)

Звезда фильмов «Пёрл-Харбор», «Ван Хельсинг» и «Интуиция» Кейт Бекинсейл на сей раз играет опасную даму по имени Линди. Героине сложно контролировать свой гнев, зато она запросто расправляется с мужчинами, которым не посчастливилось её потревожить. Чтобы предотвратить внезапные вспышки агрессии, Линди носит жилет со встроенным электрошоком.

Когда нового возлюбленного Линди убивают, девушка выходит на тропу войны.

Критики отмечают предсказуемость сюжета фильма, однако хвалят работу постановщика и актёров. Так, по наблюдениям автора The Wrap Иоланды Мачадо, артисты работали над фильмом с нескрываемым удовольствием.

Помимо Бекинсейл, в ленте снимались Стэнли Туччи, Сьюзен Сарандон, Лаверн Кокс, Бобби Каннавале и другие.

«Чистое место» (A Pure Place)



Немецкий постановщик и сценарист Никиас Криссос (наполовину грек по происхождению) при работе над новым фильмом вдохновлялся античной мифологией. Как рассказал режиссёр в беседе с Variety, он хотел исследовать контрасты между тьмой и светом, чистотой и непорочностью.

Главные герои картины — брат и сестра Пол и Ирина, которые живут в закрытой общине культистов на острове. Они входят в число детей-рабов и прозябают в темноте и грязи, обслуживая остальных обитателей, которым доступен комфорт и свет. Когда Ирина привлекает внимание лидера общины и рискует стать жертвой его коварных махинаций, Полу приходится пойти против коллектива.

В «Чистом месте» развивается тема человеческих отношений в замкнутом пространстве, заданная в предыдущем фильме постановщика, «Бункере».

В 2021 году «Чистое место» обеспечило Криссосу награду German Cinema New Talent Awards на кинофестивале в Мюнхене.

«Родовое проклятие» (Kindered)

Постановщик и сценарист Джозеф Маркантонио, а также его соавтор Джейсон Маккоулган для своего полнометражного дебюта вдохновились событиями собственной жизни. Незадолго до того, как кинематографисты начали разработку идеи, их жёны перенесли непростые роды. Как Маркантонио рассказал в материале для сайта Movie Maker, оба испытывали тревогу и нечто сродни послеродовой депрессии.

По сюжету главная героиня Шарлотта только собирается стать мамой. Однако с самого начала всё идёт наперекосяк — из-за незапланированной беременности попадает под угрозу их с мужем Беном поездка в Австралию.

Вскоре Бен погибает, а его родители запирают Шарлотту в их семейном особняке.

Родственники утверждают, что героиня психически нездорова, и начинают распоряжаться её жизнью.

Ситуация осложняется тем, что у матери Шарлотты в действительности были проблемы такого рода.

Фильм получил смешанные отзывы экспертов, однако большинство всё же оценили его положительно. Сотрудник The Guardian Стив Роуз отмечает игру актрис, исполнивших центральные женские роли. «Тамара Лоуренс убедительно изображает Шарлотту как разумную женщину, попавшую в иррациональные обстоятельства. Однако всех затмевает Фиона Шоу, чей персонаж выведен бессердечным монстром, с одной стороны, и женщиной, которую преследует собственное прошлое, — с другой. Она играет с воздушной отрешённой надменностью, которая ей так хорошо удаётся», — пишет критик.