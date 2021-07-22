Ископаемая история: тест RT об археологических памятниках России

Археология — это наука, которая изучает историю, быт, культуру прошлого по материальным источникам. К наиболее известным находкам отечественных археологов можно отнести древние городища на Урале, мумию, известную как принцесса Укока, новгородские берестяные грамоты и многое другое. А что вы знаете о местах раскопок и добытых артефактах? Проверьте себя с тестом RT.

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