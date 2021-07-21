«Необратимая утрата характеристик»: Ливерпуль исключили из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Профильный комитет ЮНЕСКО исключил Ливерпуль из Списка всемирного наследия. Причиной стала «необратимая утрата характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта». Это третий объект в истории, исключённый из перечня. «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» был представлен шестью зонами, относящимися к историческому центру города и докам. Однако строительство в этих районах в последние годы, по мнению специалистов, нанесло ущерб «подлинности и целостности объекта».

В среду, 21 июля, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО объявил об исключении объекта «Ливерпуль — город мореходов и торговцев», который находится в Великобритании, из Списка всемирного наследия. В качестве причины указана «необратимая утрата характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта».

Соответствующее решение было принято в ходе 44-й сессии комитета, которая проходит в китайском Фучжоу и в режиме онлайн. Одна из задач, поставленных перед членами организации, — оценка сохранности объектов из Списка всемирного наследия, а также Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой. Такой мониторинг входит в число мер по реализации Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой в 1972 году.

Объект «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» был внесён в Список всемирного наследия в 2004 году. Он представлял собой шесть участков исторического центра и доков викторианской эпохи. В этих зонах расположены значимые строения: например, район пристани Пир-Хед со зданием судоходной компании Cunard, зданием порта и Королевским зданием Ливерпуля.

Также объект включал доки — стены, склады, систему каналов и другую портовую инфраструктуру, торговую зону, её банки и биржи, и культурный центр города — квартал, прилегающий к улице Уильяма Брауна, и плато Святого Георгия. Здесь находятся центральная библиотека, Музей мира, картинная галерея Уокера и театр Saint George's Hall.

Расцвет Ливерпуля совпал с военными и политическими успехами Британской империи. Новые технологии, которые зарождались здесь в XVIII—XX веках, задавали тренды в строительстве и содержании портов и доков, а также организации торговли на всей территории Британского Содружества.

Ливерпуль

AFP

© Paul ELLIS

Когда Ливерпуль включили в Список всемирного наследия, комитет выдвинул ряд требований для сохранения его первозданного облика. В частности, было запрещено строить здания, которые окажутся выше существующих. Кроме того, они не должны были нарушать общий вид архитектурного ансамбля и доминировать над ландшафтом Пир-Хеда.

В 2012 году «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» внесли в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. По оценке экспертов, историческому наследию мешал проект Liverpool Waters («Воды Ливерпуля»), который подразумевал преобразования в северной части доков. Перестройка должна была затронуть 2 км береговой линии реки Мерси.

По информации The Guardian, недовольство комитета вызвало в том числе возведение нового стадиона футбольного клуба «Эвертон».

Представители городских властей не согласны с решением организации. Так, мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон выразила надежду, что комитет рассмотрит апелляцию.

«Наши объекты всемирного наследия никогда не были в лучшем состоянии. Это результат инвестиций на сотни миллионов фунтов, которые распределены между десятками зданий, входящих в Список, и объектами общественного пользования», — приводит слова Андерсон The Guardian.

Ливерпуль — третий объект за всю историю, исключённый ЮНЕСКО из Списка всемирного наследия. Первым стал резерват аравийской антилопы орикса в Омане. Такое решение Комитет принял в 2007 году после того, как власти страны самовольно уменьшили размер охраняемой территории на 90%. В ЮНЕСКО сочли это разрушением выдающейся универсальной ценности объекта.

Резерват был внесён в Список всемирного наследия в 1994 году. В 1996-м популяция аравийского орикса на его территории составляла 450 особей, однако в последующие годы сократилась до 65.

В 2009 году статуса объекта всемирного наследия также лишилась долина Эльбы, расположенная недалеко от Дрездена. Это произошло из-за строительства четырёхполосного моста через реку. Ранее члены Комитета предлагали властям Германии построить вместо моста туннель.

Исторический центр Дрездена

AFP

© JENS SCHLUETER

Культурный ландшафт долины был сформирован в XVIII—XIX вв. Он простирается на 18 км между дворцами Юбигау и Пильниц. На его территории расположены строения XIX—XX вв., многочисленные памятники, луга и парки. Долина получила свой статус в 2004 году. В ЮНЕСКО отметили, что в будущем Германия может представить для рассмотрения Комитетом новый объект в Дрездене.

Всего Список всемирного наследия ЮНЕСКО включает более 1 тыс. культурных, природных и смешанных объектов в более чем 160 странах мира.

Лидером по количеству отобранных в перечень объектов стала Италия. Особым статусом обладают 55 городов и достопримечательностей, расположенных на территории страны. В пятёрку рейтинга также входят Китай, Испания, Франция и Германия.

В Списке представлено 29 российских объектов. Среди них — исторический центр Санкт-Петербурга, Кижи, московский Кремль и Красная площадь, историко-культурный комплекс Соловецких островов, озеро Байкал, Куршская коса, вулканы Камчатки, Новодевичий монастырь, исторический центр Ярославля.