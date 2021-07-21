«Необратимая утрата характеристик»: Ливерпуль исключили из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО

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Яна Ларина, Ева Анисимова
Профильный комитет ЮНЕСКО исключил Ливерпуль из Списка всемирного наследия. Причиной стала «необратимая утрата характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта». Это третий объект в истории, исключённый из перечня. «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» был представлен шестью зонами, относящимися к историческому центру города и докам. Однако строительство в этих районах в последние годы, по мнению специалистов, нанесло ущерб «подлинности и целостности объекта».
«Необратимая утрата характеристик»: Ливерпуль исключили из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Пир-Хед, Королевское здание Ливерпуля
  • Reuters
  • © Phil Noble/File

В среду, 21 июля, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО объявил об исключении объекта «Ливерпуль — город мореходов и торговцев», который находится в Великобритании, из Списка всемирного наследия. В качестве причины указана «необратимая утрата характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта».

Соответствующее решение было принято в ходе 44-й сессии комитета, которая проходит в китайском Фучжоу и в режиме онлайн. Одна из задач, поставленных перед членами организации, — оценка сохранности объектов из Списка всемирного наследия, а также Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой. Такой мониторинг входит в число мер по реализации Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой в 1972 году.

Объект «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» был внесён в Список всемирного наследия в 2004 году. Он представлял собой шесть участков исторического центра и доков викторианской эпохи. В этих зонах расположены значимые строения: например, район пристани Пир-Хед со зданием судоходной компании Cunard, зданием порта и Королевским зданием Ливерпуля.

Также объект включал доки — стены, склады, систему каналов и другую портовую инфраструктуру, торговую зону, её банки и биржи, и культурный центр города — квартал, прилегающий к улице Уильяма Брауна, и плато Святого Георгия. Здесь находятся центральная библиотека, Музей мира, картинная галерея Уокера и театр Saint George's Hall.

Расцвет Ливерпуля совпал с военными и политическими успехами Британской империи. Новые технологии, которые зарождались здесь в XVIII—XX веках, задавали тренды в строительстве и содержании портов и доков, а также организации торговли на всей территории Британского Содружества.

  • Ливерпуль
  • AFP
  • © Paul ELLIS

Когда Ливерпуль включили в Список всемирного наследия, комитет выдвинул ряд требований для сохранения его первозданного облика. В частности, было запрещено строить здания, которые окажутся выше существующих. Кроме того, они не должны были нарушать общий вид архитектурного ансамбля и доминировать над ландшафтом Пир-Хеда.

В 2012 году «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» внесли в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. По оценке экспертов, историческому наследию мешал проект Liverpool Waters («Воды Ливерпуля»), который подразумевал преобразования в северной части доков. Перестройка должна была затронуть 2 км береговой линии реки Мерси.

По информации The Guardian, недовольство комитета вызвало в том числе возведение нового стадиона футбольного клуба «Эвертон».

Представители городских властей не согласны с решением организации. Так, мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон выразила надежду, что комитет рассмотрит апелляцию.

«Наши объекты всемирного наследия никогда не были в лучшем состоянии. Это результат инвестиций на сотни миллионов фунтов, которые распределены между десятками зданий, входящих в Список, и объектами общественного пользования», — приводит слова Андерсон The Guardian.

Ливерпуль — третий объект за всю историю, исключённый ЮНЕСКО из Списка всемирного наследия. Первым стал резерват аравийской антилопы орикса в Омане. Такое решение Комитет принял в 2007 году после того, как власти страны самовольно уменьшили размер охраняемой территории на 90%. В ЮНЕСКО сочли это разрушением выдающейся универсальной ценности объекта.

Резерват был внесён в Список всемирного наследия в 1994 году. В 1996-м популяция аравийского орикса на его территории составляла 450 особей, однако в последующие годы сократилась до 65.

В 2009 году статуса объекта всемирного наследия также лишилась долина Эльбы, расположенная недалеко от Дрездена. Это произошло из-за строительства четырёхполосного моста через реку. Ранее члены Комитета предлагали властям Германии построить вместо моста туннель.

  • Исторический центр Дрездена
  • AFP
  • © JENS SCHLUETER

Культурный ландшафт долины был сформирован в XVIII—XIX вв. Он простирается на 18 км между дворцами Юбигау и Пильниц. На его территории расположены строения XIX—XX вв., многочисленные памятники, луга и парки. Долина получила свой статус в 2004 году. В ЮНЕСКО отметили, что в будущем Германия может представить для рассмотрения Комитетом новый объект в Дрездене.

Всего Список всемирного наследия ЮНЕСКО включает более 1 тыс. культурных, природных и смешанных объектов в более чем 160 странах мира.

Лидером по количеству отобранных в перечень объектов стала Италия. Особым статусом обладают 55 городов и достопримечательностей, расположенных на территории страны. В пятёрку рейтинга также входят Китай, Испания, Франция и Германия.

В Списке представлено 29 российских объектов. Среди них — исторический центр Санкт-Петербурга, Кижи, московский Кремль и Красная площадь, историко-культурный комплекс Соловецких островов, озеро Байкал, Куршская коса, вулканы Камчатки, Новодевичий монастырь, исторический центр Ярославля.

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