Альтернативный мир Marvel и новая экранизация Кинга: какие сериалы выходят в августе

В августе кинематографисты предлагают зрителям новый взгляд на несколько знакомых историй: это сериал «Что если…?» с альтернативной историей супергеройской вселенной Marvel, продолжение одноимённой ленты 1980-х «Остров фантазий» и многосерийная версия мультиплатформенного проекта «Джетлаг». Поклонников Стивена Кинга может заинтересовать «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди, а любителей детективов — «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес и Стивом Мартином. Об этих и других релизах месяца — в материале RT.

«Большая секунда». С 6 августа на START

В драмеди «Большая секунда» параллельно разворачиваются две истории. Герои первой — сценаристы Костя и Кира. Раньше они были парой, затем расстались, а теперь вместе работают над сюжетом на романтическую тематику. Вторая линия посвящена их персонажам. Те познакомились в сети ради единственной встречи и не планируют больше видеться, однако вскоре судьба сводит их снова. Через героев своего сценария Костя и Кира попытаются разобраться в собственных отношениях.

Авторов скрипта сыграли Виктор Шамиров и Ольга Мотина-Супонева, также выступившие сценаристами сериала. Однако Шамиров подчёркивает: хотя они в ходе работы над сериалом опирались на личный опыт, представленная на экране история — не про них.

Мотина-Супонева ожидает, что эта лента будет близка многим семейным людям.

«Они расстались на излёте своей внутренней боли, своего конфликта. Кира многое с Костей не обсудила, у них остался неоплаченный счёт друг к другу, который они пытаются в этой истории оплатить, выяснить, разобраться. Мы поднимаем темы, которые часто люди, живя друг с другом много лет, не поднимают ни разу, но хотели бы. Я убеждена, что многие, посмотрев сериал, скажут: «О, вот как точно, вот прямо мои мысли, но при этом я никогда об этом не говорил со своим партнёром», — объяснила сценаристка.

Роли в сериале также исполнили Дмитрий Лысенков, Евгения Борзых, Людмила Артемьева, Ольга Тумайкина, Сергей Белоголовцев и другие актёры.

«Мистер Корман» (Mr. Corman). С 6 августа на Apple TV+

Звезда фильмов «500 дней лета», «Начало» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Джозеф Гордон-Левитт одновременно выступает одним из режиссёров, сценаристов и продюсеров сериала «Мистер Корман», а также исполняет в нём главную роль. Он играет Джоша Кормана, в душе — артиста, в жизни — обыкновенного школьного учителя. Корману не удалось построить музыкальную карьеру, а теперь от него уходит любимая девушка. Герой осознаёт, что ему есть за что благодарить эту жизнь, но в то же время борется с тревогой, одиночеством и мыслями о том, что он не реализовался как личность.

«Эта до странного красивая и глубоко трогательная, смешная, но вместе с тем грустная драматическая комедия, в которой каждый может найти что-то знакомое, повествует о современном поколении людей за тридцать: полные благих намерений, обескровленные студенческими займами и старающиеся наконец повзрослеть, пока не сыграли в ящик», — говорится в официальном синопсисе сериала.

Всего лента насчитывает десять серий. Сразу две будут доступны в день премьеры.

https://www.apple.com/tv-pr/news/2021/05/apple-original-comedy-mr-corman-created-by-directed-by-and-starring-joseph-gordon-levitt-to-make-global-debut-friday-aug-6-on-apple-tv/

«Псы резервации» (Reservation Dogs). С 9 августа на FX и Hulu

Уроженец Оклахомы, коренной американец Стерлин Харьо («Волшебники») рассказывает историю о своих земляках. Харьо выступил режиссёром нового сериала, а также совместно с обладателем «Оскара» Тайкой Вайтити написал сценарий. Вместе они задались целью показать правдивый образ индейцев.

Главные герои ленты — четверо подростков из резервации. Они мечтают накопить денег, чтобы отправиться в Калифорнию, которая кажется им таинственной и экзотической. Для этого ребята занимаются воровством и грабежом и ловко обманывают стражей порядка. Они даже снискали славу лучших воров в городе — правда, он совсем небольшой.

Авторы и артисты сериала придают особое значение жанру комедии, выбранному для этой картины. «Можно действительно сказать, что это комедия, ведь представители коренных народов могут быть смешными… Этот сериал показывает, что наше чувство юмора — это наша способность подшучивать друг над другом, такой остроумный юмор. В нём одновременно есть и скорбь, и дань уважения, и исцеление», — объясняет исполнительница одной из главных ролей Девери Джейкобс.

«Остров фантазий» (Fantasy Island). С 10 августа на Fox

Под названием «Остров фантазий» скрываются сразу несколько теле- и кинопроектов. Новая лента связана с сериалом, который выходил на американском телевидении с 1977 по 1984 годы. Его главный герой мистер Рорк (Рикардо Монтальбан) исполнял любые желания гостей своего острова — однако не всегда так, как того ожидали клиенты. В конце 1990-х выходил ремейк «Острова фантазий», а в 2020-м состоялась премьера полнометражного хоррора аналогичной тематики.

Действие новой ленты разворачивается в наши дни. Островом управляет потомок Рорка Елена. Она жертвует собственными амбициями, а также отношениями с дорогим человеком, чтобы сохранить семейное наследие. Елене помогают пилот Хавьер и неизлечимо больная молодая женщина Руби. К ним будут наведываться герои, которым предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь под действием происходящих на острове чудес.

Съёмки сериала проходили в Пуэрто-Рико. В ролях — Роселин Санчес, Дэйв Эннэйбл, Джон Родригес, Киара Барнс и другие. Режиссёром ленты стал Адам Кэйн, известный по таким проектам, как «Американские боги» и «Блудный сын».

«Что если…?» (What If…?). С 11 августа на Disney+

Анимационный проект студии Marvel основан на одноимённой серии комиксов, в которой авторы переосмысливают происходящие в вымышленной вселенной события. Вместо Питера Квилла Звёздным лордом становится Т'Чалла, а первым суперсолдатом оказывается вовсе не Стив Роджерс (Капитан Америка), а Пегги Картер.

Всего в проекте будет десять серий, каждая из которых посвящена ключевому сюжетному повороту в истории кинематографической вселенной Marvel с новыми итогами. Многих героев озвучивали актёры, которые исполняли те же роли в игровых фильмах: Джош Бролин (Танос), Том Хиддлстон (Локи), Карен Гиллан (Небула), Пол Радд (Скотт Лэнг), Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и другие. Лента стала последней основанной на комиксах работой для артиста Чедвика Боузмана (Т'Чалла).

В декабре 2019 года глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что уже ведётся работа над вторым сезоном шоу.

«Джетлаг». С 12 августа на more.tv

1 июля на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм о любви в разных концах света от сценаристов «Лета» Михаила и Лили Идовых. Теперь зрители смогут ознакомиться с полной версией этой истории.

В центре повествования — Женя и Никита, которые поругались по дороге в аэропорт. В итоге она улетает в Берлин, он — в Таиланд. Оба заводят новые знакомства и сильно меняют свою жизнь, однако не забывают друг друга.

Зрители увидят истории ещё нескольких пар. А в многосерийной версии к ним добавятся Владимир и Вера, которые вместе с Женей работают над фильмом.

Лили Идова призналась, что «Джетлаг» — их с супругом личная история. «Условно говоря, Женя и Никита — это мы десять лет назад, а Генрих и Мелиора — это мы в недалёком будущем. Баланс двух «я» в отношениях — вызов для любой пары, а когда на совместную жизнь накладывается совместная работа, то на поверхность вырываются вообще все скрытые проблемы. Это очень живая для нас тема», — отметила сценаристка.

В сериале снимались Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Мария Ивакова, Ксения Раппопорт, Александр Горелов, Егор Корешков и другие.

«Девять совсем незнакомых людей» (Nine Perfect Strangers). С 18 августа на Hulu

Действие драматического триллера «Девять совсем незнакомых людей» разворачивается в оздоровительном центре Tranquillum House под управлением загадочной Маши (Николь Кидман). Туда приезжают девять клиентов с разным проблемами — от личных потерь до зависимостей. Все они надеются на исцеление, однако в центре, практикующем крайне нестандартные методы лечения, получают совсем не то, чего ожидали.

В основе сюжета ленты лежит одноимённый бестселлер Лианы Мориарти («Большая маленькая ложь», «Последняя любовь гипнотизёра»). Производством занимается в том числе Дэвид Э. Келли, сценарист и продюсер популярных сериалов «Отыграть назад» и «Большая маленькая ложь».

Новый проект интересен и актёрским составом — наряду с Николь Кидман в нём числятся такие звёзды, как Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и Реджина Холл.

«Кафедра» (The Chair). С 20 августа на Netflix

The Chair — первый проект, который выпускают авторы «Игры престолов» Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф в рамках сделки с Netflix. Также этот сериал стал продюсерским и сценарным дебютом супруги Бениоффа Аманды Пит, известной по ролям в картинах «2012», «Идентификация» и «Больше, чем любовь».

В центре сюжета — Джи-Ю, первая цветная женщина, возглавившая кафедру английского языка в престижном Университете Северной Каролины в Пемброке. В ленте рассказывается о трудностях, с которыми сталкивается героиня на столь высоком посту. Впрочем, проект строится не отнюдь не на одних драматических эпизодах — в нём немало юмора.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Анатомии страсти» и «Убивая Еву», лауреатка премии «Золотой глобус» Сандра О.

«Чепелуэйт» (Chapelwaite). С 22 августа на Epix

Кинематографисты не перестают обращаться к творчеству Стивена Кинга. Вот и в основу нового мини-сериала из десяти эпизодов «Чепелуэйт» лёг его рассказ «Иерусалемов удел», написанный в эпистолярном жанре. Он вошёл в сборник «Ночная смена», впервые опубликованный в 1978 году. «Иерусалемов удел» представляет собой приквел к роману «Жребий».

По сюжету в 1850-х, после смерти жены, капитан Чарльз Бун и трое его детей переезжают в родовое поместье Чепелуэйт. Люди из ближайшего городка верят, что этот дом — источник некой болезни. Буну предстоит разобраться с семейными тайнами, а также встретить Ребекку Морган.

Героиня мечтает о публикации в престижном издании и решает использовать семью капитана как источник вдохновения. Выясняется, что прошлое её предков также связано с опасной тайной.

Центральные роли в сериале достались Эдриану Броуди и Эмили Хэмпшир.

«Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building). С 31 августа на Hulu

Оскароносный комик Стив Мартин («Розовая пантера», «Отпетые мошенники») выступил в качестве сценариста и исполнителя одной из главных ролей в новой криминальной драмеди — он играет жителя многоквартирного дома в престижном районе Нью-Йорка.

Подробности сюжета в интервью с Daily Beast раскрыл Мартин Шорт, которому также досталась центральная роль в проекте.

«Действие сериала разворачивается вокруг трёх героев, которые живут в одной из элитных нью-йоркских многоэтажек. Они сталкиваются в лифте, обмениваются кивками, но никогда не разговаривают и даже не знают, как друг друга зовут. Затем выясняется, что каждый из них приходит в свою квартиру и с одержимостью наслаждается документальными фильмами о преступлениях», — рассказал артист.

Когда герои узнают, что ещё один их сосед стал жертвой убийства, то объединяются, чтобы провести собственное расследование. По мере того, как персонажи работают над подкастом, в котором фиксируют ход расследование, вскрываются и другие тайны дома.

Актёрский ансамбль дополняет знаменитая певица и актриса Селена Гомес. Как отметил Стив Мартин, здесь Гомес демонстрирует зрелую, яркую игру.