Ход конём: тест RT о шахматах в России и СССР

В ХХ веке весь мир узнал имена советских гроссмейстеров — чемпионов мира Михаила Ботвинника, Тиграна Петросяна, Бориса Спасского, Анатолия Карпова и других. Но шахматы были популярны в России и раньше: ими увлекались Александр Пушкин и Лев Толстой, в них играли на приёмах Петровской эпохи и в средневековых городах на Руси. А что ещё вы знаете об истории этой игры? Проверьте себя с тестом RT.

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