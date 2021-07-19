Ход конём: тест RT о шахматах в России и СССР

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RT
В ХХ веке весь мир узнал имена советских гроссмейстеров — чемпионов мира Михаила Ботвинника, Тиграна Петросяна, Бориса Спасского, Анатолия Карпова и других. Но шахматы были популярны в России и раньше: ими увлекались Александр Пушкин и Лев Толстой, в них играли на приёмах Петровской эпохи и в средневековых городах на Руси. А что ещё вы знаете об истории этой игры? Проверьте себя с тестом RT.
Ход конём: тест RT о шахматах в России и СССР
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  • © xijian

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