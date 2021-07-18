От «Титана» до «Аннетт»: подведены итоги Каннского кинофестиваля

Во Франции завершился 74-й Каннский кинофестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм французской постановщицы Джулии Дюкорно «Титан». Второй по значимости награды смотра, Гран-при, были удостоены работы Асгара Фархади «Герой» и Юхо Куосманена «Купе номер шесть». Лучшим режиссёром смотра стал Лео Каракс, представивший ленту «Аннетт». Награды в актёрских номинациях вручили Калебу Лэндри Джонсу и Ренате Реинсве, исполнившим роли в фильмах «Нитрам» и «Худший человек на свете» соответственно. Лента российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», представленная в основном конкурсе фестиваля, получила независимую премию за технические достижения.

В субботу, 17 июля, во Франции прошла торжественная церемония закрытия 74-го Каннского международного кинофестиваля. Смотр завершился показом фильма Николя Бедоса «Агент 117: Из Африки с любовью».

Лауреатов основного конкурса в этом году выбирало жюри во главе c американским режиссёром Спайком Ли. Вместе с ним в состав судейской коллегии вошли постановщики Мати Диоп, Клебер Мендонса Фильо и Джессика Хауснер, актёры Мелани Лоран, Сон Кан-хо, Мэгги Джилленхол и Тахар Рахим, а также певица Милен Фармер.

Церемония началась с казуса: Спайк Ли назвал лауреата «Золотой пальмовой ветви» до объявления обладателей остальных наград, тогда как традиционно картину, которой достаётся главный приз смотра, называют последней.

Заветную статуэтку получила французская постановщица Джулия Дюкорно, представившая на фестивале драматический триллер «Титан». Как отмечает Variety, это второй случай в истории, когда «Золотая пальмовая ветвь» достаётся женщине. Вместе с работой Дюкорно за награду боролись ещё 23 фильма из России, США, Таиланда, Бельгии, Израиля и других стран.

Сюжет картины разворачивается вокруг девушки, вынужденной жить с титановой пластиной в черепе. В ленте рассказывается о повседневных трудностях, с которыми сталкивается героиня, а также о её личной жизни — девушку не интересуют традиционные отношения. Вместо них она занимается сексом с автомобилем и даже умудряется от него забеременеть.

Интересно, что мнение судейской коллегии разошлось с выбором кинокритиков. По итогам голосования журналистов, которые публикует журнал Screendaily, первое место занял фильм японского производства «Сядь за руль моей машины» режиссёра Рюсукэ Хамагути. «Титан» не вошёл и в пятерку лидеров.

Шэрон Стоун и Джулия Дюкорно на церемонии закрытия 74-го Каннского международного кинофестиваля

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© Johanna Geron

Картина Хамагути, в свою очередь, была удостоена награды за лучший сценарий. Его написал сам постановщик в соавторстве с Такамасой Оэ. В основу сюжета лёг рассказ Харуки Мураками.

Гран-при фестиваля присудили ленте двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади «Герой». Герой драматического триллера из-за долгов попадает в тюрьму. Иногда ему разрешают выйти, чтобы повидать сына. Во время одной такой встречи мужчина находит сумку с золотыми монетами. Он решает заняться поисками владельца собственности.

Ещё одну статуэтку получил Юхо Куосманен из Финляндии за фильм «Купе номер шесть», посвящённый теме одиночества. Случайное знакомство в поезде помогает студентке из Финляндии и шахтёру из России разобраться в собственных чувствах. Среди задействованных в картине актёров — Юра Борисов и Юлия Ауг.

Приза жюри также были удостоены сразу две картины — «Память» Апитчатпона Вирасетакула и «Колено Ахеда» Надава Лапида, а лучшим режиссёром смотра признан Лео Каракс, чей фильм «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр открывал Каннский кинофестиваль. В центре сюжета — пара, у которой рождается девочка, обладающая необычными способностями. Появление ребёнка полностью переворачивает жизнь героев.

Лауреатами в актёрских номинациях стали Калеб Лэндри Джонс, исполнивший главную роль в австралийском триллере Джастина Курзеля «Нитрам» и Ренате Реинсве. Она снялась в драмеди датчанина Йоакима Триера «Худший человек на свете».

Также на церемонии вручили почётный приз итальянскому режиссёру и сценаристу Марко Беллоккьо, чьи работы неоднократно были представлены на Каннском кинофестивале. Ранее в рамках 74-го смотра этой же награды была удостоена американская актриса Джоди Фостер.

Россию в основном конкурсе фестиваля в этом году представлял Кирилл Серебренников с фантастической драмой «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Фильм был тепло встречен зарубежными критиками и получил независимую премию «Вулкан», присуждаемую участникам Каннского кинофестиваля за технические достижения. Приза был удостоен оператор ленты Владислав Опельянц.

Накануне торжественной церемонии были объявлены лауреаты конкурсной программы «Особый взгляд». Главный приз получила российская постановщица Кира Коваленко, представившая драматическую ленту «Разжимая кулаки» о жительнице шахтёрского городка в Северной Осетии, которая надеется отстоять свою независимость. Вскоре после церемонии стало известна, что лента выйдет в прокат в Северной Америке, Великобритании и ещё ряде стран.

Приз жюри присудили ленте австрийского режиссёра Себастьяна Майзе «Великая свобода». Сюжет фильма сосредоточен на взаимоотношениях осуждённого гея и его сокамерника, разворачивающихся на протяжении нескольких десятилетий.

Также в этом году за призы в программе «Особый взгляд» боролся Алексей Герман — младший с фильмом «Дело». Его драма о борьбе преподавателя вуза за справедливость и собственные идеалы осталась без наград.