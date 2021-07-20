Загадка зловещего пляжа и трудности киноцензуры: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг в российский прокат выходит третий фильм серии «Бросок кобры» — «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», посвящённый загадочному члену отряда G.I. Joe в исполнении Генри Голдинга. Также в кинотеатрах можно будет увидеть французскую комедию о приключениях полицейских с Жераром Депардье и Кристианом Клавье в главных ролях. Любителей пощекотать себе нервы могут заинтересовать новый драматический триллер М. Найта Шьямалана «Время» и фильм ужасов «Цензор».

«G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» (Snake Eyes: G.I. Joe Origins)

«G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» — третий фильм франшизы «Бросок кобры», основанной на линейке игрушечных солдат компании Hasbro. Он станет частью новой киновселенной, запущенной Hasbro и Paramount Pictures. Также в неё войдут проекты, связанные с другими популярными брендами — «Микронавты», «Визионеры», M.A.S.K. и «Ром: Космический рыцарь».

Сюжет ленты сосредоточен вокруг истории члена спецотряда G.I. Joe, известного как Снейк Айз (Генри Голдинг). После спасения наследника древнего японского клана герой обретает дом и получает возможность обучиться искусству ниндзя. Однако, когда раскроются некоторые подробности прошлого Снейка Айза, ему придётся постараться, чтобы доказать свою преданность клану.

В числе сценаристов проекта — Эван Спилиотопулос, чья фильмография включает картины «Красавица и чудовище», «Геракл», «Белоснежка и Охотник 2». Режессирует ленту Роберт Швентке («РЭД», «Иллюзия полёта»).

«Время» (Old)

Действие драматического триллера М. Найта Шьямалана («Шестое чувство», «Сплит») разворачивается в живописной бухте, куда отправляется семья с двумя детьми. Безмятежному отдыху наступает конец, когда герои обнаруживают в воде труп женщины. Вскоре выясняется, что время на пляже идёт куда быстрее обычного: дети стремительно вырастают, родители стареют, тело покойницы практически на глазах разлагается до костей. Выбраться из бухты не представляется возможным — при любых попытках это сделать люди теряют сознание.

В основе сюжета картины лежит графический роман Пьера Леви и Фредерика Питерса «Песчаный замок» (Sandcastle). Как отметил постановщик, книга не просто вдохновила его на съёмки, но и изменила его, заставив задуматься о старении и о том, как быстро меняются его собственные дети и родители.

Главные роли в фильме исполнили Гаэль Гарсия Берналь («Вавилон», «Сука-любовь») и Вики Крипс («Призрачная нить», «Колония Дигнидад»).

«Тайна Сен-Тропе» (Mystère à Saint-Tropez)

Режиссёр Николя Бенаму («Superнянь», «Без тормозов») в своём новом фильме помещает классиков французской комедии Жерара Депардье и Кристиана Клавье в атмосферу 1970-х. К их героям, сотрудникам полиции, обращается за помощью миллиардер Траншан, чья жена недавно чуть не стала жертвой покушения.

Как начальник герой Депардье рад бы отправить на расследование лучшего сотрудника, но в разгар лета в его распоряжении оказался лишь незадачливый Булен (Клавье), который в ближайшее время уйдёт на пенсию. Под видом нового дворецкого Булен возьмётся за расследование и внесёт нотку хаоса в светские рауты на роскошной вилле.

Клавье, который снялся более чем в 90 фильмах, сыграл сотрудника полиции впервые. Также в картине были задействованы Росси де Пальма, Бенуа Пульворд и Тьерри Лермитт.

«Цензор» (Censor)

Англичанка Энид работает в бюро киноцензоров. Она ежедневно смотрит кровавые фильмы ужасов и вместе с коллегами решает, какие сцены следует скрыть от аудитории. Однажды неподалёку происходит убийство. Один из журналистов связывает его с фильмом, который прошёл через руки Энид. Это известие тревожит героиню, однако она сталкивается с ещё более серьёзными проблемами, когда неожиданно напоминает о себе её детская травма. Из-за груза эмоций реальность, воспоминания и подсознательные мысли Энид сливаются воедино, и кажется, что единственный способ в них разобраться — с головой погрузиться в отвратительные кадры.

«Следуя за путешествием Энид к сердцу тьмы, «Цензор» переходит от буквального к метафорическому и символическому. (Режиссёру Прано. — RT) Бэйли-Бонд удаётся сбалансировать эти аспекты, с одной стороны, предлагая комментарий о часто эксплуатационной природе жанрового кино, а с другой — воспевая его психологический и художественный потенциал», — рассказывает автор Los Angeles Times Кэти Уолш.

Премьера состоялась в 2021 году на фестивале независимого кино «Сандэнс». Лента была тепло встречена критиками — рейтинг её «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 88%.