Правда или вымысел: тест RT об Александре Невском
15 июля 1240 года в устье реки Нева состоялась битва между шведским войском и новгородскими дружинами, которыми руководил князь Александр Ярославич. В историю он вошёл как Александр Невский. За прошедшие века его реальная биография смешалась с массовой культурой, а легенды стали практически неотличимы от исторических фактов. А сможете ли вы не перепутать мифы об Александре Невском с правдой? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
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