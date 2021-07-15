Правда или вымысел: тест RT об Александре Невском

15 июля 1240 года в устье реки Нева состоялась битва между шведским войском и новгородскими дружинами, которыми руководил князь Александр Ярославич. В историю он вошёл как Александр Невский. За прошедшие века его реальная биография смешалась с массовой культурой, а легенды стали практически неотличимы от исторических фактов. А сможете ли вы не перепутать мифы об Александре Невском с правдой? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Валерий Мельников