Северный исполин: тест RT о Петре I

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RT
Преобразования последнего русского царя и первого российского императора Петра I навсегда изменили страну, позволив ей за короткое время развиться до европейского уровня. Военные победы над Швецией расширили границы государства до берегов Балтийского моря и устья Невы, превратив Россию в морскую державу. А многие решения и законы, принятые Петром I, задали основные пути дальнейшего развития страны. Хорошо ли вы помните его биографию? Проверьте себя с тестом RT.
Северный исполин: тест RT о Петре I
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